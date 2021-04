PRD no me subirá al ring, dice Gobernador de Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que exista persecución en Veracruz contra de actores o representantes políticos de partidos de oposición, por lo que no se subirá al “ring” de las acusaciones, ni de los señalamientos.

Luego de las acusaciones recibidas por parte de la oposición sobre las aprehensiones de Rogelio “N” y Gregorio “N”, candidatos del PRD a la diputación plurinominal y a la alcaldía de Tihuatlán, el primero por ultrajes a la autoridad al oponerse a ser detenido y el segundo por posesion de arma de fuego el mandatario estatal las rechazó.

“No, no hay ninguna (persecución) y no me voy a involucrar en temas políticos partidistas, no me corresponde, aunque ellos me señalen y están tratando de que me meta al ring, no lo puedo hacer, podría tener argumentos suficientes para decir lo contrario, pero no me voy a meter en eso”.

Afirmó que los señalamientos que las dirigencias estatal y nacional del partido del sol azteca han hecho en su contra, donde lo señalan de represor, no tienen razón y afirmo que cuenta con los argumentos para desmentirlas, pero insistió no entrará en esta controversi

Refirió que buscará que la contienda electoral se desarrolle con transparencia y sin la presencia de actos de corrupción.

“Voy a procurar que exista respeto, que se lleve una contienda democrática entre los partidos y respetar la voluntad del pueblo, lo que sí les aseguro es que en este Gobierno no habrá compra de votos, que es algo que venimos lamentando en muchas elecciones anteriores y esta vemos esperemos que nadie sea tocado por esa perversión de comprar votos”.

Aseguró que el claro ejemplo de que no se tienen miramientos es el Plan Nacional de Vacunación, ya que se han aplicado las dosis incluso en donde se tienen “acérrimos enemigos o adversarios políticos”.

“Hemos estado vacunando basados en un plan epidemiológico porque tenemos una situación pandémica, crítica y tenemos que actuar unidos sin miramientos políticos, decidimos empezar a vacunar donde el Comité Técnico lo determinó”, manifestó.

Ante ello, realizó un llamado a todos los contendientes en los comicios de junio próximo a mantenerse a la altura y competir conforme a los lineamientos electorales.

“Espero que nos mantengamos a la altura, que exista el respeto, he mantenido el respeto a todas las instancias partidistas, no solamente representantes de municipios, sino con todos hemos establecido la voluntad de trabajar en un Gobierno sin colores, en los hechos lo hemos dejado claro”, agregó.