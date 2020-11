Por reuniones y fiestas, riesgo de rebrote de coronavirus en Veracruz

Si bien los casos y decesos por Covid-19 siguen a la baja en Veracruz, no se están dando como se quisiera ni de manera significativa por lo que la entidad podría regresar al semáforo epidemiológico naranja.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez alertó que existe una desaceleración en la disminución de contagios de coronavirus por lo que la población no se debe confiar.

"Queremos decirle a la población que hay una desaceleración en la disminución de contagios, lamentablemente también de muertes y de casos hospitalizados, seguimos descendiendo, pero ya no tan rápido como lo habíamos hecho en las primeras semanas del color amarillo", dijo.

Lamentó que esto debe alarmar pues pareciera que la población va tomando más confianza, y algunos se animan a hacer fiestas, como en el caso del puerto de Veracruz donde hay un importante número de casos activos, por lo que pidió no excederse en la confianza y regresar a la nueva normalidad, pero con las medidas sanitarias.

"No lo hagamos, no pongamos en riesgo nuestra salud, no nos excedamos en la confianza, hay un regreso a la nueva normalidad, no es regresar a hacer lo mismo de antes sino regresar a hacerlo con medidas sanitarias (...) No nos confiemos, regresemos a la nueva normalidad cumpliendo las medidas del comité técnico de salud y atendiendo la semaforización municipal y estatal", agregó.

Recordó que el estado que pasó de estar en semáforo naranja en rango 16, a estar en amarillo, pero aun dentro de éste hay un incremento, por lo que se está en riesgo de llegar al rango máximo de 15 y con ello, regresar al semáforo naranja.

Ante ello llamó a la población a seguir con las recomendaciones de salud del comité de salud que diariamente emite su reporte.

"El llamado es que entre todos busquemos las formas de regresar a la nueva normalidad cumpliendo las indicaciones de salud. El comité técnico de salud diariamente informa cuáles son las medidas, va actualizando todos los casos positivos, acumulados, los activos y para que cada municipio vaya ajustando sus medidas y a nivel estatal todos vayamos ajustando nuestras medidas", abundó.