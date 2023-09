¿Por qué no estuvo el gobernador de Veracruz en el quinto informe de AMLO?

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, explicó las razones detrás de su inasistencia al quinto informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se llevó a cabo en Campeche.

García Jiménez afirmó que esta ausencia se debió a "problemas de salud" relacionados con las vías respiratorias, de ahí que estaba "algo ronco".

Ante las especulaciones acerca de su ausencia, el gobernador despejó las dudas al compartir que había recibido recomendaciones médicas para descansar y evitar complicaciones mayores debido a su estado de salud.

"Me recomendaron que mejor descansara, no había tenido descanso, entonces sábado y domingo me los tomé de descanso. Ando ronco, con flujo nasal, yo vengo de salir de una tos de dos meses y medio, me dieron medicamente, problemas respiratorios".

GOBERNADOR SUPERVISA OBRAS

Durante una entrevista llevada a cabo durante la supervisión de las obras de la segunda etapa del libramiento de Coatepec, el gobernador detalló que comenzó a sentir malestar desde el pasado jueves, lo que eventualmente le impidió viajar al evento presidencial en Campeche.

Cuando se le preguntó si su enfermedad estaba relacionada con el covid, el gobernador negó rotundamente esta posibilidad y enfatizó que se trataba de problemas respiratorios que no requerían medidas extremas de cuidado.

En cuanto a las obras del libramiento de Coatepec, el mandatario informó que se espera su conclusión en enero de 2024 y destacó su importancia para mejorar la fluidez del tránsito vehicular hacia los municipios de Teocelo y Xico.

García Jiménez señaló que estas obras representan una inversión de más de 200 millones de pesos y beneficiarán a las poblaciones de al menos cuatro municipios.

"Esta obra beneficia a todos, pero más a la gente que transita hacia los municipios de Teocelo, Xico y Cosautlán hacia Xalapa que cruzaban Coatepec, ahora van a tener una vía más rápida.

"Es una obra de calidad, como todas las que hacemos, tenemos especial atención en esta por la gran utilidad, la gente deseaba terminar con el nudo que hace en las horas pico", afirmó el gobernador.

En otro tema, García Jiménez expresó que las pruebas realizadas en el Corredor Interoceánico, donde se llevó a cabo una prueba de carga en el tren de pasajeros, están dando resultados.

Destacó la ventaja de que este tren se conectará con el Tren Maya, creando así una oferta de transporte eficiente desde el Puerto de Coatzacoalcos hasta la zona de Chiapas.

Sin embargo, también señaló que se requerirán ajustes adicionales, ya que el tramo de Coatzacoalcos a Palenque aún no ha sido construido.