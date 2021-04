Por pandemia, deserción escolar rebasa a la UV

La rectora de la Universidad Veracruzana Sara Ladrón de Guevara reconoció que la deserción escolar también alcanzó a la máxima casa de estudios.

Aunque dijo que no existe un dato exacto, detalló que la deserción se debe a que algunas estudiantes han preferido darse de baja temporal en tanto se reanudan las actividades presenciales.

"Reconocemos que hay un proceso de deserción y seguramente es mayor que en tiempos normales, no traigo los datos y no quiero darles información incorrecta. La Secretaría Académica dio una información hace como un semestre y no era tan grave como en otros espacios, pero ya llevamos mucho tiempo, entonces no dudo que esta deserción se haya incrementado, y habrá jóvenes que piensan, 'me doy de baja en este momento y regresaré cuando sea presencial", explicó.

Aseveró que a pesar de la dificultad del acceso a internet en regiones rurales del estado donde existen estudiantes universitarios, eso no fue factor para la deserción, ya que en las sedes de la Universidad Intercultural, los maestros instrumentaron medidas para llevar hasta la casa de los estudiantes la educación.

Asimismo, apuntó que aún no hay una fecha para el regreso presencial de clases, sin embargo, reconoció que muchos de los docentes que integran la plantilla de la UV ya se han vacunado contra el virus por contar con más de 60 años de edad.

Pese a ello, detalló que se analiza la posibilidad de crear un registro donde se contemplen no sólo a los docentes sino también al resto de trabajadores de la Universidad para que sea factible el regrese presencial a actividades.