Sin embargo desde que iniciaron los trabajos, lodo, tierra, agua y piedras llegan hasta el interior de sus hogares.

"Los obreros que están pavimentado no tienen cuidado con la obra y con hoy ya son 4 veces las que me inundan la casa, pues simplemente remueven la tierra conforme trabajan y la dejan los fines de semana sin pensar que los aguaceros toman su cause y el agua de toda la calle ha terminado dentro de mi casa", expresó uno de los vecinos afectados.

Acusaron que muebles, electrodomésticos, ropa, zapatos, juguetes y útiles escolares se les han echado a perder.

Y aunque han reportado tal situación al Ayuntamiento de Xalapa, hasta el momento ni siquiera han recibido algún tipo de respuesta.