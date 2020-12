Por lucro con Fonden, PC no llegaba a localidades de Veracruz en emergencia

En pasadas administraciones no sólo se lucró con las emergencias por desastres naturales, sino que hay localidades a las que nunca nadie llegaba, aunque estuvieran inundados, expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, la secretaria de Protección Civil (PC) del estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado.

En la actual administración, destacó, es mandato atender a toda la población, llegar a todos los rincones, a todas las localidades que lo necesiten, destacó.

Anteriormente, los desastres y emergencias, traducido en recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se usaban con fines políticos, refirió.

Ahora, "por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pedimos declaratorias sólo cuando hay condiciones y sólo se pide para lo que se necesita, es decir, con censo de viviendas afectadas, número de insumos solicitados", detalló.

Guadalupe Osorno Maldonado indicó que "platicando con la Coordinadora -Nacional de Protección Civil- comentaba que justo en el análisis que hicieron de Fonden, en pasadas administraciones cada tres años duplicaban o triplicaban el número de declaratorias a nivel nacional, entonces el hecho de que Veracruz era el primer lugar en número de declaratorias de emergencia no hablaba bien del estado, hablaba mal de las acciones preventivas, organizativas y de la capacidad del estado para responder a emergencias, eso afortunadamente lo hemos podido abatir, el año pasado tuvimos 8 declaratorias y este 10 pero por la cantidad de lluvias; sin embargo, la lógica es bajar el número de declaratorias de emergencia y más bien buscar estrategias de prevención".

Además, al frente de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado indicó que en coordinación con la federación se ha buscado establecer candados o controles para evitar que se haga mal uso de los recursos destinados para la población ante desastres y emergencias.

"Lo primero que hicimos es que nosotros recibimos las evaluaciones de daños de los municipios en donde nos dicen se afectaron tantas casas en tales localidades, y esa información se corrobora, porque antes se aumentaba y se les iba la mano y pedían más de lo que realmente necesitaban".

El criterio de corroboración o acompañamiento en el que personal de la Secretaría con personal del municipio ha ayudado a tener números más reales, lo cual implica menos declaratorias.

A dicho criterio de corroboración se suma la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien entregue los insumos para apoyar a la población afectada, esto a diferencia de que anteriormente llegaban a la dependencia estatal y de ahí a los municipios para que ellos entregaran. De tal modo, ahora por instrucción presidencial, ahora los insumos llegan de manera directa a la población que lo necesita en el momento que lo necesita, "el presidente lo ha dicho, justo cuando habla de frijol con gorgojo habla de las despensas del Fonden, de esas que llegaban de miles a los municipios, sacaban unas cuantas y se quedaban con otras para cuando mejor les conviniera, por lo que ahora se reducen las malas prácticas o las tentaciones".

El uso político que se hacía anteriormente de los recursos de protección civil, acentuaba desigualdades de la población, pues mientras no llegaban apoyos a zonas afectadas en las que nadie se paraba, se destinaba todo el apoyo a determinadas zonas urbanas con calles inundadas en donde "se metía el gobernador, para la foto, incluso sin zapatos".

- ¿Entonces hay garantía de que los recursos para apoyar a la población, en esta administración ya no sean usados en campañas, por ejemplo? -

"Así es. Nosotros tenemos la instrucción de no lucrar con la necesidad de la gente, porque además es muy triste que la gente que más se ve afectada en situaciones de emergencia o desastre, o la gente que realmente necesita una despensa porque se le inundó todo, es la gente que menos recursos tiene; entonces es una situación de lucrar con la necesidad en situaciones de vulnerabilidad humana, son cuestiones miserables por el mal uso de los recursos. Desde que llegamos el gobernador fue muy claro en sus instrucciones: todo se cuenta exactamente, no escondemos cifras, pero tampoco aumentamos cifras, y se apoya a la gente que realmente lo necesita, sin usos electorales (...) No se mandan insumos si no hay una emergencia en curso".

DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISO DE FONDEN, ATENCIÓN SIN TANTO ATORÓN

Al abundar en el tema de las tareas de apoyo a la población, en materia de protección civil, así como buen uso de recursos, Guadalupe Osorno Maldonado expuso que contrario a lo que algunos opositores a la desaparición de fideicomisos plantean, la extinción de estos permite en materias como protección civil, en el caso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la flexibilidad para destinar los recursos a las necesidades de la población.

Anteriormente, la rigurosidad impedía responder a lo que la población requería de acuerdo a los contextos.

Por ejemplo, con el tema de la pandemia, los fideicomisos eran inflexibles con el asunto de las etiquetas de los recursos, mientras que ahora se atendieron en necesidades como cubrebocas, gel antibacerial, etcétera, es decir, dar una respuesta más cercana a la población y más real de acuerdo a lo requerido en cada caso y contexto de las emergencias.

"Atención específicas para necesidades específicas para un tema inminente".

Y es que anteriormente a pesar de los lineamientos tan rígidos del fideicomiso de Fonden explicó la secretaria de Protección Civil, esto no evitó que en administraciones pasadas se utilizaran las declaratorias para obtener recursos, aunque nunca se atendiera a la población o se declararan de manera irregular cuando no se necesitaban y se utilizaran de otra manera los insumos.

"Hay quienes se han preguntado de cuáles son los efectos de la desaparición de Fonden para el estado de Veracruz que es el número uno históricamente en declaratorias, lo cual afortunadamente hemos revertido estos últimos dos años (...) En esta experiencia de transición hemos podido ver como sí hay respuesta de la federación para atender la emergencia y el desastre sin tanto trámite y atorón, lo cual con las nuevas formas de operar ahora permite mejoras a infraestructura afectada para atender de raíz los problemas".

PANDEMIA REPRESENTÓ OTROS RETOS EN PROTECCIÓN CIVIL

El primer año de gestión al frente de la Secretaría de Protección Civil estuvo lleno de trabajo arduo por los diferentes desastres naturales, principalmente los incendios que se registraron en 2019. Pero 2020 trajo retos sin precedentes, ya que la situación extraordinaria de la pandemia de COVID-19, enfermedad causada por el SARS-CoV-2, implicó un esquema de trabajo especial para atender y proteger a la población, no sólo por los fenómenos naturales, sino por la emergencia sanitaria, refirió.

Si bien había un antecedente de pandemia con el caso de la influenza porcina (AH1N1), lo ocurrido con la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, no tiene precedente desde hace al menos 100 años, refirió.

-¿De qué manera afectó la situación de salud, la manera de proteger a la población? -

"Este año el gobernador instruyó que fuera Protección Civil quien hiciera labores de proximidad con la población, tales como perifoneo, exhorto para seguir las medidas sanitarias, para permanecer en casa; transformamos el operativo vacacional de semana santa a ser un operativo para disminuir la movilidad, además de realizar coordinaciones con Tránsito del Estado. Tuvimos una participación importante para entrega de insumos sanitarios y evitar la movilidad, esa fue una de las labores principales".

Además, expuso, Protección Civil es parte de la campaña Por la Salud de Todas y Todos que realiza de manera coordinada con Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud, así como con la Secretaría del Trabajo, para exhortar a las empresas a participar en la autoevaluación de los riesgos.

"Seguramente Trabajo y Riesgos Sanitarios darán la información con mayor detalle, pero tenemos el 100 por ciento de las medianas y grandes empresas ya registradas en la plataforma, lo cual habla del compromiso del sector privado, pero también del trabajo coordinado que se llevó a cabo para poder contener esta cuestión".

Osorno Maldonado explicó que la Secretaría de Protección Civil es la entidad, según la ley, que tiene que asegurar la continuidad de operaciones del Gobierno en situaciones de emergencia, por lo que el trabajo no podía parar en ningún momento, a pesar de que algunos trabajadores de la dependencia estatal en situación de vulnerabilidad ante la pandemia, fueron enviados a casa temporalmente para su resguardo.

"Es por eso que independientemente de esta situación estuvimos trabajando asegurando que todos los procesos que llevamos se mantuvieran, ya fueran de capacitación, pronósticos meteorológicos, elaboración de índices de riesgos, las cuestiones de regulación, etcétera, sin poner en riesgo al personal de la secretaría ni a la población para no ser canal de contagio en localidades con muy bajos índices de COVID-19".

SE REDUJERON INCENDIOS; LLUVIAS, LA OTRA EMERGENCIA DE 2020

En 2019 la sequía severa y extrema golpearon distintos puntos del estado Veracruz, provocando incendios forestales en más de 11 mil hectáreas de bosques y pastizales, lo cual se redujo este año a 3 mil, lo que representa un avance significativo gracias a las lluvias y al avance en equipamiento para combate, así como tareas preventivas, detalló Guadalupe Osorno Maldonado.

A diferencia de 2019, en 2020 se han registrado lluvias intensas, desbordamiento de ríos e inundaciones, municipios del norte y sur de Veracruz, esto también en el escenario de la pandemia de COVID-19.

Y es que ocurrió, por ejemplo, que en municipios con sequía en 2019 o con escases de agua, ahora se inundaron.

La situación provocó una estrecha coordinación entre la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Salud para atender las emergencias ante situaciones de COVID, explicó Guadalupe Osorno Maldonado.

"Establecimos protocolos para los refugios temporales, para disminuir los riesgos de contagio –de COVID-19- para la población que tuviera que salir de sus casas ante situaciones de emergencia por lluvias. Ha sido un año de muchos aprendizajes".

La coordinación con las autoridades federales como estatales permitió una mejor atención a la población "en un año tan complicado como ha sido 2020".

"Ha sido un año complicado en el que si bien, como ha dicho el gobernador, no podemos decir que ha sido exitoso cuando hablamos de pérdidas de vidas por la pandemia, sí ha sido una atención muy responsable y no se tuvieron las consecuencias negativas que se vislumbraron de mucho mayor riesgo a las que al final tuvimos, y eso habla de que se han podido llevar, en la medida de la circunstancia, bien las decisiones".

Ha sido instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo, que no haya una sola localidad sin atención del gobierno estatal.

"Que el gobierno tenga cobertura en todos los rincones de Veracruz, que es algo que no se daba, había localidades donde nunca nadie llegaba ni siquiera cuando se inundaba, o ni siquiera se enteraban".

Durante 2020 se han recibido 10 declaratorias de emergencia y probablemente sean 11, así como 6 de desastre para distintos municipios del estado de Veracruz, por turbonada, lluvias, inundaciones y deslaves, así como por daño a infraestructura por los fenómenos naturales, lo cual ha permitido apoyar a la población afectada con insumos humanitarios del estado y la federación.

MUJERES, NIÑOS Y ANIMALES, PRIORIDAD EN PROTECCIÓN CIVIL

-¿De qué manera se está atendiendo a las mujeres, niñas, niños y animales, dentro de los protocolos de protección civil? -

Con y sin pandemia, en los distintos escenarios de emergencias naturales ante los cuales se brinda apoyo a la población, la atención a mujeres, niños y animales es prioridad, destacó la secretaria Guadalupe Osorno Maldonado.

"En cuanto a los animales de compañía y de producción tenemos ya un protocolo de atención y de evacuación, incluso se han llevado a cabo algunas evacuaciones de animales de producción. En algunas situaciones no se ha podido atender del todo, sobre todo cuando se desbordan ríos de respuesta rápida hay animalitos que pierden la vida y eso pone en situación de vulnerabilidad a las familias que pierden a sus animales de producción. En Coyutla, en agosto, la población manifestó que estaba bien pero que habían perdido su patrimonio porque se habían ahogado sus animales; pero en otros escenarios hemos podido llevar a cabo evacuaciones de animales y hacer corrales y refugios temporales para los animales, es algo que contemplamos para nuestros protocolos de emergencia".

Además, precisó, está en proceso el protocolo de atención para animales en las urbes, para que en situaciones de contingencia las familias puedan tener una transportadora para auxiliar a sus animales de compañía.

Asimismo, se hacen puentes de comunicación para hacer labor coordinada con las organizaciones animalistas que apoyan con los rescates en situaciones de emergencia, como ocurrió en los incendios de 2019.

De tal modo, en Protección Civil se trabaja en la lógica de atención para los animales de compañía o de producción de la población, por lo que podría representar el perderlos.

"La realidad es que no había protocolos, pero ya hay avances para atender estas emergencias y poder resguardar a los animales".

FUNDAMENTAL, PROTECCIÓN CIVIL PARA NIÑAS Y NIÑOS

En cuanto a los protocolos de atención a niñas y niños se ha dado atención en materia de protección civil con campañas como "No te quemes", con el camión de la fundación Michou y Mao, lo cual es educacional para crear conciencia de las situaciones que pueden generar accidentes, ya que la mayoría de éstos ocurren en casa, expuso Guadalupe Osorno Maldonado.

"Eso nos permitió atender a más de 3 mil niñas y niños en diferentes municipios tanto urbanos como rurales, de hecho, la mayoría de las visitas que hizo el camión fue en sitios como la Sierra de Huayacocotla y localidades del sur del estado".

Es importante fortalecer la cultura de la prevención y prevención para emergencias familiares y otras, desde temprana edad, acentuó la secretaria.

"Entendiendo que el tener una noción del riesgo real nos permite tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarlo".

Los contenidos para la atención en protección civil a niñas y niños, tienen un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

AVANCES SIGNIFICATIVOS EN ATENCIÓN A MUJERES

En cuando a la atención a mujeres en materia de protección civil hay avances significativos, logrando transversalidad, es decir, de tal modo que no únicamente se dé capacitación y ocurran eventos, sino que se refleje no sólo en el número de mujeres que trabajan en la secretaría, así como en el presupuesto para la atención.

"Es una cuestión no solamente de vamos a incluir mujeres, sino que en el gasto se designen y refleje qué tanto se están llevando a cabo estas estrategias de transversalización".

ATLAS DE RIESGOS SE ACTUALIZAN A DIARIO

Entrevistada en su oficina, en la Secretaría de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno Maldonado se refirió a otro de los grandes temas en la materia: los Atlas de Riesgos, los cuales, resaltó, se actualizan prácticamente todos los días.

En ese sentido indicó que los municipios elaboran sus atlas de riesgos que sufren constantes cambios.

Asimismo, refirió que el cambio climático ha influido en las emergencias naturales ante las cuales auxiliar a la población.

"El atlas nos permite ver la situación ante un riesgo determinado, por ejemplo, deslaves, eso no cambia, lo que cambia es qué tanta lluvia o tanta sequía hay y eso cómo se relaciona con el fenómeno, entonces tenemos que tener una lectura mucho más profunda y complementaria de estos atlas de riesgo para que nos sirvan de herramienta preventiva, para la planificación, que no sólo sean una recopilación de información".

De ahí que los Atlas de Riesgo se alimentan con la información que se tiene de las emergencias, lo cual no se hacía, únicamente se hacía un atlas terminado, mientras que ahora se actualiza día con día con la información de bases de datos y de campo.

FORTALECER MEDIDAS PREVENTIVAS, EL RETO PARA 2021

Fortalecer las medidas preventivas es, en materia de protección civil, el mayor reto para 2021, esto a la par de que en una lógica de austeridad se tienen que destinar adecuadamente los recursos para la atención eficaz y eficiente de la población, destacó Guadalupe Osorno Maldonado.

Además, dado el cambio de administraciones municipales que ocurrirá en 2021, se elabora una estrategia para que con las nuevas autoridades se trabaje en protección civil para que en un corto periodo de tiempo se logre la mejor coordinación posible.

"Buscamos fortalecer las herramientas para la prevención, vamos avanzando en la atención a las emergencias, en el equipamiento, buscamos fortalecer el tema preventivo".

Guadalupe Osorno Maldonado acentuó que actualmente, Protección Civil de Veracruz ha pasado de ser uno de los peores estados en cuanto a equipamiento en la materia, a ser quizás el mejor equipado en todo el país.

En ese sentido enfatizó que en 2021 se seguirá "con estos compromisos que son tanto del gobernador como nuestros en esta administración, que son el buen uso de los recursos tanto de equipamiento como insumos; seguir teniendo una lógica de austeridad que no implica menos recursos sino más bien hacer más con lo que se tiene, que los recursos se vayan a donde tienen que irse para atender mejor a la población".

"Esperamos avanzar significativamente, si no es que lograr que en la práctica tengamos comunicación inmediata con el 100 por ciento del territorio veracruzano, para la atención eficaz y eficiente".