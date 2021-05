Por lesiones, denuncia reportera a familiares del alcalde de Ixhuatlán

"Su gente le hace una valla y yo ya tenía abierta la transmisión, pero dije ´una reportera con una cámara no le haría ningún daño´, pero vi que la cosa se puso tensa (...) cuando ellos sacan a la candidata lo hacen justo para donde yo iba caminando y pensaron que yo iba a insistir en entrevistar a la candidata nos acorralan, empiezan a golpearme, tengo marcas en los brazos, tengo esguinces y me espanté mucho porque todos hemos manejado notas donde han linchado a las personas y entre el tumulto no sabes ni quién te mató", dijo.

PUBLICIDAD

Detalló que entre las personas que se ve en los videos que existen están el papá y hermanos del actual alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Wilbert Luis Luis quien, dijo, es el operador político de la candidata; "a la hora que ya no resistía traté de gritar y pedir auxilio y cuando levanto la cara encuentro la cara de la candidata y empecé a gritar y pedir auxilio porque pensé que la candidata iba a detener a sus simpatizantes, pero no hizo nada", indicó.

Noticia Relacionada Ampliarán panteón municipal de Xalapa; pocos espacios libres

Explicó que se trata de violencia política de género al ser comunicadora y cubrir las campañas políticas, por lo que hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que la Fiscalía General del Estado le dé un seguimiento a su caso.

"Al OPLE también porque no es posible que esté participando una candidata que permita la agresión que vio y le pedí auxilio para que calmara a sus simpatizantes y no lo hizo, pudieron haberme matado ahí, estoy lesionada. Gracias a Dios no tuve fracturas, sí tuve daños en las cervicales y pido que se haga una justicia pronta, es mi forma de vida, todos los que me conocen saben que vivo de esto, mantengo a mi hijo de esto", abundó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD