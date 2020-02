Por irregularidades, denunció SEV a 2 trabajadores de Telebachillerato

Dos trabajadores del área jurídica de telebachillerato fueron cesados y denunciados por incurrir en irregularidades como pedir dinero para realizar procesos, chantajes o parar denuncias, informó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

"Detectamos en el nivel de telebachillerato a unos trabajadores que eran del área jurídica, le hablaron a un maestro al cual le comentaban que tenía una denuncia por acoso escolar y que le pedían la cantidad de 150 mil pesos para no denunciarlo y parar el proceso de denuncia".

En rueda de prensa, el secretario de Educación refirió que el maestro a quien le llamaron, hizo lo propio y denunció en la Fiscalía Anticorrupción, por lo que ya se tiene la carpeta de investigación.

Por los hechos se separó del cargo a dos personas que laboraban en el área jurídica de telebachillerato, pues "estaban cobrando cada uno 150 mil pesos por no pasar las denuncias ni aplicarlas al área jurídica.

"Hasta el momento es el único caso que tenemos; sin embargo, no descartamos que haya habido otros. Quiero reiterar con las maestras y los maestros: nosotros no nos vamos a prestar a la corrupción en ningún momento. Estos compañeros, estos maestros que estaban ahí han sido separados del cargo y además van a llevar un proceso para que se les quite su plaza a través de la Fiscalía Anticorrupción", manifestó el secretario Zenyazen Escobar García.

Y acentuó: "cualquier anomalía que se de en alguno de los niveles de esta Secretaría, repórtenlo por favor; no vamos a permitir ningún tipo de hecho de corrupción en esta institución que es nuestra Secretaría de Educación de Veracruz, esos vicios quedaron atrás (...) no vamos a solapar a ningún compañero que incluso haya llegado con nosotros al servicio público que esté haciendo este tipo de chantajes, no lo vamos a aceptar".