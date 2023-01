Piden a ciudadanos no salir de noche en Córdoba para no exponerse a violencia

Ante los hechos violentos que han ocurrido en la región de Córdoba, la diputada local por el distrito de Zongólica, Lidia Mezhua Campos, mencionó que ha solicitado a la población de esa región no salir por las noches, para no exponerse.

Si bien manifestó su confianza y respaldo a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado para contener esta situación y sancionar a los responsables, dijo que mientras a los ciudadanos corresponde salvaguardarse.

En ese sentido, señaló confiar en el trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado para esclarecer los asesinatos de políticos y los hechos de violencia en la zona centro de Veracruz.

Sin embargo, confirmó que cuando se reúne con los habitantes de las comunidades de esos municipios les pide no salir de noche, de no ser necesario, para no ponerse en riesgo ante la violencia que creció en las últimas semanas.

Comentó que en el Congreso local se ha platicado sobre esta situación, pues algunos legisladores han manifestado su preocupación, pero al mismo tiempo respaldan el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por ello, muchos han coincidido en que, al recorrer sus distritos y ante las preguntas de los ciudadanos sobre el tema, les piden extremar precauciones y no salir cuando no es necesario.

Aseguró que tal situación habrá de cambiar pronto, pues las autoridades estatales se han coordinado con instancias federales como la Guardia Nacional, el Ejército Nacional y la Secretaría de Marina para garantizar la tranquilidad y seguridad de la población.

Pide actuar contra alcaldes coludidos con delincuencia

Cuestionada, sobre el hecho de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que hay algunos alcaldes involucrados con la delincuencia organizada, mencionó desconocer el hecho y mucho menos saber cuáles autoridades estarían en esta situación.

Consideró que sería positivo que se diera a conocer tal situación y, sobre todo, se actúe en consecuencia para garantizar autoridades municipales sanas y ajenas a la delincuencia.