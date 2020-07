Por falta de espacio, se niegan hospitales de Veracruz a recibir a veterinario

El reconocido médico veterinario zootecnista, Raúl Ruperto Barranco Salazar, se encuentra grave tras contraer COVID-19.

Reportes en redes sociales señalan que Raúl buscó ingresar a un hospital público, pero ninguno lo recibió por falta de espacio.

A través de redes sociales animalistas solicitaron apoyo para los gastos médicos del veterinario, pues los gastos son elevados.

Se informa que el médico no está intubado pero sí requiere oxígeno y aunque intentó acudir a hospitales e incluso el Centro de Atención Médica Expandida (CAME-19), le dijeron que no hay espacio y por tanto no lo recibieron.