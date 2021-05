Por ´errores´, IVD los dejó fuera de clasificatorio de lucha, acusan

Ante ello, pidió la intervención del gobierno pues acusó que ellos trabajan sin un espacio por parte del municipio o del Gobierno del Estado para practicar, y con sus propios recursos están alquilando un sitio.

Refirió que no reciben ningún sueldo ni beca por parte el IVD; "toda la gente que está conmigo, entrenador, padre de familia están colaborando de la mejor manera, pero se me hace muy cruel que en estos momentos nos dejen fuera de la participación porque todos los padres de familia están colaborando y están muy molestos con que ocurra esto".

"Nuestra inconformidad y manifestación de manera pacífica es porque ayer nos enteramos que el Instituto Veracruzano del Deporte dejó fuera el equipo de la participación de los próximos juegos nacionales; se me hace algo incoherente debido a que yo tuve comunicación con el Instituto y me dan el aviso de que tenemos que hacernos unas pruebas covid para todos los entrenadores y atletas que van a participar", dijo.

Expuso que, aunque se realizaron las pruebas PCR y se pagó por ello para cumplir con los requisitos, ahora les digan que ya no acudirán.

"Se me hace incoherente que si me están pidiendo las pruebas, me están hablando para darles información sobre cómo se van a realizar los viajes, me mandan un oficio en el cual me indican el itinerario, la hora de salida, el hotel al que vamos a llegar y ahora resulta que al final de cuentas me indican que no estamos inscritos en el padrón de lucha, se me hace incoherente", abundó.

Refirió que les argumentan que no realizaron las peticiones en tiempo y forma; sin embargo, a su decir las inscripciones se realizaron conforme a los tiempos establecidos.

"Ellos tienen un problema que no han podido resolver, para eso me han estado presionando a mí y eso le compete al Instituto Veracruzano resolverlo porque ellos son los que les dieron cabida a ese problema y gracias a ese problema generado por ellos mismos nosotros estamos pagando las consecuencias porque nos están dejando fuera de la participación".

