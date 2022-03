Por ´errores´, CMAS cobra a xalapeños más de 4 mil pesos

Esta situación ha orillado a los colonos a acudir a las oficinas administrativas para aclarar los detalles, ya que no se explican el porqué de los elevados incrementos.

Al atenderlos, la propia CMAS ha reconocido que en varias ocasiones se han emitido recibos con errores, como los que circularon durante el mes de febrero.

"Me había llegado el recibo de cuatro mil 302; vine a hacer un convenio, logré que lo bajaran porque ellos habían anunciado que los recibos del mes de febrero habían salido mal, salieron re mal porque nos cobran mucho de muchas cosas, son muy elevados los recibos", explicó una ama de casa.

Los ciudadanos acuden para solicitar una aclaración y el personal administrativo los invita a realizar un convenio de pago para cubrir la cuota de miles de pesos.

"Apenas este año, anteriormente ya me había llegado uno de 16 mil pesos, hasta vine a hacer un convenio, que estén más atentos y que hubiera más comodidad para uno".

En este sentido los xalapeños lamentan que el alcalde no esté atendiendo esta situación, y que esos "errores" sean cada vez más frecuentes, pues pareciera que se busca "sacar" dinero a los contribuyentes.

"Cambiamos de administración, pensamos que iban a mejorar las cosas y por lo visto no, y no esta uno bien de salud, a ver si así me cobran menos", indicó otra ama de casa afectada.