Por desaparición forzada, cumplimentan orden de aprehensión contra JDO

Aunque se informó que el exmandatario ha tramitado amparos, las Fiscalías actuaron en cumplimiento del mandato judicial en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde actualmente se encuentra recluido.

La Fiscalía procedió contra el exmandatario por el caso de la barranca "La Aurora", en donde ocurrió el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

"Al momento de ser notificado, el individuo se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión", reportó la Fiscalía de la CDMX.

Cabe señalar que a finales de 2017 el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, así como altos mandos de la dependencia y 13 elementos fueron relacionados con delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, Arturo "N" quedó en libertad el 05 de diciembre de 2018, tras conseguir un amparo que le permitió llevar su proceso fuera de prisión.

Por este caso la Fiscalía de Veracruz también procedió en contra del exgeneral Luis Ángel "N" por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de entorpecer las investigaciones por desaparición forzada de los cuerpos hallados en Emiliano Zapata.

Luis Ángel Bravo Contreras, quien actualmente se encuentra laborando como penalista, fue señalado de la alteración de la escena del hallazgo de 19 personas en la barranca "La Aurora", pero no como autor material.

Por este caso también se procedió contra el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto "N"; el ex director general de las Prisiones del Estado, José Óscar "N"; el ex Delegado de la SSP, Alfonso "N" y la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario "N".

Además, contra el exdirector General de los Servicios Periciales, Gilberto "N" y la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota "N" y aunque en su momento todos fueron vinculados a proceso la mayoría se encuentra en libertad.

Respecto a la presunta orden de aprehensión en contra de Javier N, sus abogados dieron a conocer que en el 2018 fue librada una orden de captura contra diversos exfuncionarios públicos de Veracruz por, presuntamente, obstaculizar una investigación del delito de desaparición forzada de personas.

"Dicha orden de aprehensión fue sustentada principalmente en el dicho de Gilberto N, quien denunció haber sido víctima de tortura con el propósito de declarar falsamente en contra de sus coimputados, entre los que se encuentra Javier N.

"La referida denuncia dio a lugar a la recomendación número 25/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, así como a la orden de aprehensión que hoy mantiene prófugo al ex Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. Cabe mencionar que todos los coimputados de mi cliente en esta investigación gozan de su plena libertad", se leyó en el comunicado.

De igual manera, en el documento se informó que en el mes de marzo de este año, la República de Guatemala autorizó, no de forma definitiva, la ampliación de la extradición en contra de Javier N por dicho delito.

"Actualmente se está combatiendo en aquel país, por lo que sigue vigente el principio de especialidad que protege a mi cliente para ser juzgado exclusivamente por los delitos por los que fue extraditado en aquel entonces y la ampliación solicitada por las autoridades mexicanas aun no puede entenderse concedida en definitiva.

Además, añadieron que, al día de hoy, no se ha ejecutado orden de aprehensión alguna en contra del exmandatario, y aseguraron que, de lo contrario, se incurriría en la comisión de un delito del orden federal cometido por parte de las autoridades al violarse la suspensión provisional referida.

Esto debido a que el pasado viernes 3 de diciembre, acudieron a las instalaciones del Reclusorio Norte dos personas, quienes, supuestamente, "notificaron" a Javier N sobre la orden de aprehensión sin respetar las formalidades necesarias para el caso.

"Exhortamos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que, en atención al deber de lealtad y objetividad que le impone nuestra legislación adjetiva, se abstenga de seguir imputando hechos que se han demostrado falsos y que su única intención fue, en su momento, una campaña de desprestigio con fines político-electorales", finalizaron.