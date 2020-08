Por delitos de lesa humanidad, exigen llamar a cuentas a ex gobernadores de Veracruz

El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez le hizo creer a las familias de personas desaparecidas que habría un cambio de verdad, pero ello no ha ocurrido, aseveraron familiares de desaparecidos. Exigieron que personajes como los ex gobernadores Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes sean llamados a cuentas y, en su caso, juzgados por delitos de lesa humanidad si es que que el actual gobierno tiene voluntad en serio de justicia y esclarecer los casos.

Aunque este día el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, requirió al Senado aprobar la solicitud del presidente de la República para que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) investigue las desapariciones forzadas, familiares de víctimas le demandaron no quedarse a emitir pronunciamientos por redes sociales y a indagar con rigor la participación y responsabilidad de ex gobernadores de Veracruz en delitos de lesa humanidad.





A los ex gobernadores priistas y panistas se les atribuye haber abierto la puerta a Los Zetas y al Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su paso han dejado un estela de asesinatos, desapariciones y criminalidad desbordada.





En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Plaza Lerdo fue una vez más, el lugar en que el pudieron exponer su dolor y desesperación ante la ausencia de sus seres amados.





Además del dolor por la ausencia de su hijo desde 2010, Magdalena Magdalena Calte Hernández, madre de Alfredo Tlaxcalteco Calte, ha padecido estigmatización y literalmente extorsión por parte de funcionarios estatales a cambio de 'avanzar' en su caso. Lamentó que el actual Gobierno de Veracruz empiece a parecerse mucho al de los priistas y panistas en su falta de compromiso y resultados con las víctimas.





"Ahí están Fidel, Duarte, Yunes, ¿por qué no los investigan? Ellos bien que saben lo que hicieron con nuestros hijos". Y de ello saben ya las autoridades, los mandos policiacos estatales y federales, pero todos están coludidos, lamentó.





Asimismo, pidió a la sociedad de Veracruz no revictimizarlas y a las autoridades, dejar de propagar la versión de que sus familiares desaparecidos "algo debían" y que por eso fueron víctimas de la delincuencia. Todo lo que existe en la carpeta de investigación en el caso de su hijo ha sido conseguido por Magdalena Magdalena Calte Hernández, aseguró.









Fotografías de mujeres y hombres de distintas edades se observaron por doquier con la intención de que el gobierno ni nadie se olvide de ellos.





"Autoridades, nos dejaron solos y aunque dicen trabajar, aún seguimos caminando en la desesperación", dijo la mamá de Argenis Yosimar quien desapareció el 16 de marzo de 2014 en Xalapa.









Recriminó que aunque haya funcionarios que dicen "no fue mi tiempo, nosotros les decimos ojalá nada sea en tu tiempo, pues si esto te pasara exigirías igual que nosotros (...) nosotros no pedimos estar aquí , mucho menos nuestros amados desaparecidos y tú qué hacías en ese momento, ahora te exigimos que los busques, queremos justicia".





"Administraciones van, administraciones vienen, y todas nos salen con 'ténganos paciencia, estamos empezando'... El problema es que nosotros no estamos empezando. Nosotros tenemos muchos años. Yo voy para 7 con mi hijo desaparecido. Otros compañeros tienen más años. Y nosotros no podemos esperar. El tiempo es nuestro enemigo, porque se pierden evidencias, personas que pudieron decirnos alguna información ya no están. Nosotros sí seguimos buscando".





Durante los gobiernos de los priistas Fidel Herrera, Javier Duarte y del panista Miguel Ángel Yunes Linares -hasta el 30 de septiembre del 2018- se localizaron 383 fosas clandestinas en Veracruz. En los cementerios se encontraron 764 cuerpos y cráneos, así como más de 24 mil restos óseos o humanos, de acuerdo con el Informe Especial Sobre la Situación de Seguridad y Desaparición Forzada en Veracruz, que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH.









La mamá de Argenis Yosimar reiteró que aunque le apostaban a que hubiera un cambio de verdad, con la nueva administración no ha sucedido pues la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y la Dirección General de Servicios Periciales están siendo desmanteladas.









"A mí eso me parece lo más grave que hay que denunciar, porque no puede ser que justo las instituciones encargadas de buscar investigar e identificar no estén", refirió.





Ante ello, la exigencia a las autoridades no ha cambiado, las familias víctimas piden resultados por sus hijos e hijas y que cumplan con su compromiso de buscarlos hasta encontrarlos.









Por su parte, Victoria Delgadillo Romero quien busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo desaparecida el 28 de noviembre de 2011 en Xalapa junto con 13 jóvenes más, dijo que ese evento se hizo en diversas partes del estado.





"Seguimos con esto porque no ha parado, sigue habiendo desapariciones y sigue habiendo todo. Pasa que hay acercamientos con la Fiscalía, pero no hay resultados y nosotros queremos resultados. La Comisión Estatal de Búsqueda nos ha apoyado con búsqueda y en algunas hemos tenido resultados, como hace un mes que encontramos en la barranca de Cerro Gordo dos cuerpos", abundó.









Y es que recordó que desde el 4 de agosto se retomaron las búsquedas en campo y ahora se espera que periciales pueda dar resultado al respecto pues aún hay mucho por hacer.













De acuerdo con un informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2017, "Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México", se detalló que, de 2007 a septiembre del 2016 -periodo de administración de Fidel Herrera y Javier Duarte-, fueron halladas 191 fosas clandestinas y se exhumaron 281 cadáveres.





De ellos, 138 son hombres y 29 mujeres, sin conocer el sexo de 114; sin que en los 281 casos se especificara la edad.





Del total de cadáveres localizados, ya habían sido identificados 75, lo que significa el 26.69 por ciento del total de los cadáveres exhumados.





El último informe, de octubre del 2016 a septiembre del 2018 -que incluye los últimos meses del gobierno de Javier Duarte y gran parte del bienio del panista Miguel Ángel Yunes, la Fiscalía General reportó la existencia de 192 fosas clandestinas de donde se exhumaron 483 cadáveres; de ellos, se señaló, 21 son hombres y 1 mujer, desconociéndose el sexo de 461 y sin que en los 483 casos se especificara la edad.





Del total de cadáveres localizados, ya habían sido identificados 22, lo que significa el 4.55% por ciento de la totalidad de cuerpos hallados.





En ese sentido, se detalla que, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2018, se localizaron en Veracruz 383 fosas de donde se exhumaron 764 cadáveres. Y solo se han logrado identificar 97.