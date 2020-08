Por COVID-19 fallecen 6 jueces en Veracruz; Poder Judicial incumple protocolos

El Poder Judicial del Estado de Veracruz incumple con su propio protocolo para la Prevención de Contagios por COVID-19 y a la fecha al menos 6 jueces han fallecido como consecuencia de la enfermedad del virus SARS-CoV2.

Sin embargo, también se reportan distintos contagios entre el personal de oficinas y juzgados, advirtieron las magistradas Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Concepción Flores Saviaga.

"Ha habido decesos, como seis jueces en todo el estado, y empleados vulnerables principalmente, ya grandes", señaló Flores Saviaga.

Por su parte, Cecilia Castañeda enfatizó que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, no está propiciando que se cumpla la disposición del uso obligatorio de cubrebocas para ingresar a las instalaciones.

Tampoco se está restringiendo el acceso a población vulnerable y depersonas con temperatura arriba de 37.5 grados centígrados.

"No se ha cumplido, no se ha hecho ninguna acción de protocolos; no, no hay nada; ni siquiera tapetes, yo mandé a comprar unas jergas de mi sueldo y mandé a comprar cloro para que si quiera se puedan limpiar los zapatos, pero eso no me corresponde a mí", afirmó Castañeda Palmeros.

Enfatizó que ha habido brotes de la enfermedad entre los trabajadores de guardia en dicha Soberanía.

Hay que recordar que el pasado 3 de junio el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó las medidas contra la enfermedad del SARS-Cov2 y estas permiten al personal de seguridad desalojar a quienes no acaten las disposiciones y, de ser necesario, se autoriza emplear la fuerza pública.

El protocolo instruye a los jefes de área a aplicar filtros sanitarios, uso de termómetros electrónicos, gel desinfectante, aseo de zapatos o el uso de caretas entre trabajadores y determina que personas vulnerables no pueden ingresar, entre otras restricciones.

Se estipuló que las medidas son de observancia obligatoria en todos los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado.