Por austeridad, reducción histórica de 50 mdp a Congreso de Veracruz

El presupuesto del Congreso de Veracruz para 2021 tendrá una reducción histórica de 50 millones de pesos.





El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que en el anteproyecto de presupuesto se estableció con base a la austeridad que se proyecta debido a las afectaciones por la pandemia de COVID-19.





De acuerdo con el presupuesto de este 2020 el recurso ejercido por el Congreso es de 776 millones 116 mil 100 pesos, por lo que con la reducción en 2021 podrían ejercer unos 726 millones 116 mil 100 pesos.





"Por primera vez en la historia del Congreso está disminuyendo en 50 millones de pesos, que son necesarios para cubrir necesidades hospitalarias del estado para que los veracruzanos sean atendidos en centros médico y haya medicamentos suficientes", indicó.





El legislador morenista aceptó que actualmente el Congreso de Veracruz es de los más caros del país, por lo cual consideró que esta disminución es histórica.





"No podemos como Congreso seguir siendo de los más caros a nivel nacional, tenemos que ponerle el ejemplo a las demás dependencias. No queremos que la ciudadanía siga creyendo que los diputados que entraron actualmente somos iguales a los anteriores, nosotros venimos a trabajar por el pueblo veracruzano", declaró en entrevista.





Cuestionado sobre si en 2021 se reduciría el sueldo de los diputados, Gómez Cazarín reconoció que no está incluido en el anteproyecto la medida.





"El mayor ahorro no se hace en el salario de los diputados, que ganan 58 mil pesos mensuales, el mayor ahorro se hace en la administración de los recursos del Congreso del estado, antes los diputados coordinadores traían carros de hasta un millón 600 mil pesos que se tenían que renovar cada año y en los dos años que llevamos como mayoría en el Congreso no se ha comprado un solo automóvil".





Recordó que actualmente ya no se pagan los gastos de telefonía celular, no se compran equipos de cómputo a los diputados, por lo que consideró que "los gastos de administración han sido estrictos y austeros".





El legislador negó que se pretendan hacer despidos o disminuciones a los sueldos y prestaciones de los trabajadores en la Legislatura. Aun así admitió que están en diálogo con el sindicato porque "ya no puedo haber más beneficios".





"No se van a tocar las percepciones de los trabajadores, ni sindicalizados, estamos en pláticas con el sindicato para que nos comprendan que ya no pueden seguir aumentado los beneficios que tienen porque están muy elevados. Hay compañeros que tienen un salario muy bajo y queremos hacer adecuación para que todos los trabajadores sean beneficiados, ya no queremos que siga habiendo abusos salariales solo para algunas personas por tener alguna relación política o unión política con los compañeros.