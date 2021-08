Por acoso, destituyen al secretario del Consejo del OPLE de Pánuco

En sesión del consejo del 11 de mayo, el funcionario abrazó e hizo proposiciones a la consejera para ir a un cuarto dentro del inmueble.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz determinó la remoción del funcionario e inscribirlo en el Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de cuatro años.

A la par, se notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales y se instruyó a la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral para que ponga a consideración del Consejo General del OPLE el perfil de quien sustituirá al secretario.

Este jueves, los integrantes del pleno además determinaron brindar medidas de protección para la consejera, quien señaló el abuso del que fue objeto.

"Agarra mi puño con su mano y me abraza, susurra en mi oído que si íbamos a la casa de las muñecas; inmediatamente me sentí muy incómoda, me encogí dentro de la silla y le dije que no, yo no le di motivos para esta falta de respeto y me sentí acosada sexualmente, me dio mucha vergüenza porque aún estaban los representantes de partido ahí y pues yo no supe si ellos sabían dónde era la casa de las muñecas o donde estaba, pero era un lugar pequeño y alejado del consejo, porque está en un cuarto en la azotea".

El Consejo General del OPLE determinó que la consejera se vio obstaculizada para continuar con sus funciones, al sentir vergüenza y ser expuesta frente a sus compañeras y compañeros de trabajo.

Incluso se retiró de su lugar de trabajo y optó por finalizar cualquier vínculo con el denunciado y no tratar con él ni en asuntos laborales.