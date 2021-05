´Poquitos maestros´ no quieren clases presenciales; el viernes habría fecha

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que "son bien poquitos" los maestros que no quieren regresar a clases presenciales, pues la mayoría sabe de la importancia pedagógica de estar con el estudiante, además de que los líderes sindicales del magisterio que se oponen "ni siquiera van a grupo porque tienen licencia".

Sostuvo que si bien un maestro podría pensar diferente y está en su derecho, difícilmente se creería que es un "buen maestro" si no sabe de la importancia de la cercanía con el alumnado.

"Si un líder sindical no está´ de acuerdo les digo ´ni siquiera van a sus clases porque esta´ de licencia, esta´ comisionado a tu sindicato´, entonces da chance a que los demás si´, pero no, la mayoría expresa lo mismo que su base esta´ expresando, por una cuestión pedagógica; si´ hay quien dice que hay que ver las condiciones, pero es del futuro de México, de la niñez, es su formación", añadió.

García Jiménez explicó que se trata de una cuestión pedagógica e incluso comparo´ la emergencia sanitaria con las adversidades que dijo se vivieron en la época del gobierno del presidente, Benito Juárez.

Consideró que si bien hay ciertas circunstancias que revisar, a los maestros les toca jugar un papel histórico, por lo que pueden decir "vamos a sacar adelante la enseñanza de nuestra niñez, cuidando la sana distancia".

"¿Cuando no ha habido circunstancias adversas en el desarrollo educativo de México? Imagínense que Benito Juárez dijera ´ya llegaron los franceses, estamos saliendo de la Reforma interna, saben que´ ahí´ muere, son muchas circunstancias adversas, ya no le entro´. Si ha habido un gobierno que enfrento´ las más grandes adversidades fue el de Benito Juárez y por lo que vimos no lo hizo tan mal", agregó.

De esa forma los convocó a que nuevamente los maestros estén a la altura de las circunstancias "y yo creo que lo vamos a hacer y quien no, lo respetaremos".

García Jiménez dio a conocer que los gobernadores se van a reunir con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como con la Secretaría de Educación Pública el próximo jueves 6 de mayo, y que el viernes dará una conferencia para dar a conocer los resultados de la reunión respecto al regreso a clases presenciales.