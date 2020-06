Pondera Iglesia en Veracruz papel del padre

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes pidió porque la palabra de Dios ayude a entender mejor lo que significa ser un padre y recordó que Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, es amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona y salva.

En un mensaje con motivo del Día del Padre que se celebra este domingo dijo que el amor de Dios Padre no desfallece jamás, "no se cansa de nosotros; es un amor que da hasta el extremo".

Por ello, expuso que este domingo que se celebra el día del padre, es una hermosa jornada para festejar o recordar a nuestro papá.

"La palabra de Dios nos ayuda a entender mejor lo que significa ser un padre. Dios viene presentado como un padre que ama hasta el grado de entregarnos a su propio hijo para buscar nuestra salvación", agregó.

Subrayó que Jesús enseña que el amor de Dios no tiene límites, "como padre, Dios nos ha bendecido y elegido desde antes de la creación del mundo, nos ha hecho sus hijos en Jesús".

Reiteró que Dios es un Padre que no abandona jamás a sus hijos, "es un Padre amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona y salva porque su amor es eterno. El amor de Dios Padre no desfallece jamás, no se cansa de nosotros; es un amor que da hasta el extremo".

Tras felicitarlos en su día dijo que la iglesia ora por ellos, y pide a Dios muchas bendiciones para que puedan llevar a cabo la misión de la paternidad.

"Que el Espíritu Santo les dé continuamente la riqueza de sus dones, los ilumine y los fortalezca para llevar con alegría y dignidad, la tarea de ser un papá" abundó.