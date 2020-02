Pobreza y miseria en el país, un escándalo: Iglesia en Veracruz

En su comunicado dominical, la Arquidiócesis de Xalapa aseveró que la pobreza y la miseria que se viven en el país son un verdadero escándalo y esta realidad no se superará con dádivas clientelares.

A decir del vocero José Manuel Suazo Reyes, se necesita invertir en educación y crear mejores oportunidades para todos.

Adelantó que se dará inicio al tiempo de la Cuaresma para la iglesia católica el próximo miércoles 26 de febrero, en la que el ayuno y la abstinencia son medios que ayudan en la conversión personal y es signo de solidaridad con los que no tienen lo necesario para vivir ni lo indispensable.

Explicó que con el ayuno uno se solidariza con los que tienen hambre; el ayuno lleva a preferir otro tipo de alimento que también es necesario para vivir, el pan de la Palabra de Dios; "con el ayuno se frena un poco el consumismo, te impulsa a compartir lo tuyo, y sobre todo lo que tú eres".

Refirió que, con el rito de la imposición de la ceniza, iniciará en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica el tiempo de la Cuaresma, un periodo que prepara para la gran celebración de la Pascua.

Refiere que durante la Cuaresma se nos invita a la conversión, se trata de vivir ese periodo como un itinerario que nos conduce a Dios, escuchando su Palabra, celebrando los sacramentos, entre ellos la Eucaristía y la Reconciliación, orando con insistencia, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas.

El día miércoles de Ceniza, agrega, resuena en las Iglesias y en el interior la invitación que hace Jesús al comienzo de su predicación: "Conviértanse y crean en el Evangelio" (Mc 1, 15).

Convertirse, expone, significa volver la vista a Dios, cambiar de mentalidad, corregir el camino, renovarse. Se trata de pasar del hombre viejo al hombre nuevo. El hombre nuevo es el que cree en Jesús, se hace su discípulo y lo empieza a seguir asumiendo los valores del Evangelio.

El miércoles de Ceniza para el mundo católico es día de ayuno y abstinencia, pues ayunar por ayunar no hace mejor a las personas, se necesita cambiar la mentalidad y el corazón. Hay que tener presente que hoy en día muchos ayunan, porque no tienen qué comer.