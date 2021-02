Plantarán un árbol por cada persona desaparecida en Veracruz

Para recordar a quienes no están, colectivos de familiares de personas desaparecidas sembrarán árboles por cada persona desaparecida en el estado de Veracruz, con lo que buscan concientizar a la población sobre esta problemática que no se detiene.

La integrante de la asociación "Toda Vida Vale", Alma Cecilia Carmona Ortega, dijo que esa actividad se hará de manera escalonada en diferentes zonas iniciando el próximo 21 de febrero a las nueve de la mañana en dos primeros puntos de manera simultánea: el bosque Los Pinos en la colonia Margarita Maza de Juárez y el parque Ferrocarrilero.

Refirió que se trata de "monumentos vivos" para recordar a quienes ya no están y al mismo tiempo para abonar en el cuidado y conservación del medio ambiente.

En estos sitios estarán los colectivos Colectivo Buscando Corazones Perdidos y Colectivo por la Paz Xalapa y se sembrarán 15 árboles por área, con el objetivo de respetar la sana distancia impuesta por las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19.

"Se trata de tomar de conciencia y trabajar en la prevención de delitos, secuestros, feminicidios, homicidios y desapariciones forzadas. Esta iniciativa no tiene un fin dirigido hacia el gobierno, es social, no estamos involucrando a autoridades porque es un tema meramente ciudadano", dijo.

Explicó que la intención es lograr que esto sea replicado en toda la República para evidenciar el grave problema que se enfrenta en materia de desaparición de personas.

"No vamos a parar, queremos replicarlo en diferentes puntos del estado e incluso a nivel nacional; la idea es que en algún momento se siembren árboles por conciencia ecológica y no por sembrar monumentos vivos en representación de quienes ya no están", añadió.