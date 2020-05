Piden proceso de selección apegado a derecho para el IVAI

Aspirantes a comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) pidieron que el proceso de selección sea apegado a derecho, al cerrar la jornada de entrevistas por parte de la Comisión de Transparencia.





En su intervención Carlos Alberto Pedreguera García señaló que la percepción de la ciudadanía es que en México abunda la corrupción porque a pesar de tener de las mejores leyes en materia de transparencia, estas no están funcionado.





Miguel Ángel Díaz Pedroza, dijo que es urgente incentivar la participación ciudadana en el IVAI, por lo cual dijo que se requiere difundir el acceso a la información como un derecho humano. Consideró que se debe realizar una campaña a nivel estatal para dar a conocer la existencia del IVAI y en qué consiste su trabajo.





Karim Pacheco Pérez, dijo ante los diputados que en el IVAI es urgente que haya personas independientes y capaces, con prestigio profesional.





Además, el funcionario demandó a los diputados locales que el proceso de selección de los comisionados sea transparente y apegado a derecho.





Por su parte, la directora de Datos Personales del IVAI, Elizabeth Ramsauer Villa, señaló que se requiere reformar la plataforma de información para hacerla con un lenguaje fácil a la ciudadanía. Además, dijo que se debe ampliar el capítulo de personas fallecidas para dar paso a testamentos digitales y adecuar la ley para casos de contingencia como la generada por el coronavirus COVID-19.





Magda Zayas Muñoz dijo que el acceso a la información es un Derecho Humano y por ello es importante que los ciudadanos sepan que puedan acceder a la información pública. Expuso que es abogada y periodista, por ello optó por participar, al ser una cultura que se debe fomentar.





Dijo que de ser elegida para el cargo por el Congreso se necesita buscaría impulsar una reestructuración y fomentar la capacitación al interior del organismo y dar mayor difusión entre los ciudadanos del acceso a la información, destacando la importancia de garantizar la autonomía del IVAI ante los sujetos obligados.





Al hacer uso de la voz, el actual encargado de la Fiscalía Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, consideró que la participación ciudadana es vital para tener mejores gobiernos, por ello lamentó que hay más de 20 mil recursos no atendidos o diligenciados.





Añadió que por ello propone revisar el trabajo del área de capacitación y vinculación ciudadana, además crear el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, así como construir estrategias de comunicación masiva y revisar la asignación de presupuesto, para lo cual dijo se requiere hacer un diagnóstico "frío" para acabar con las inercias del pasado.





Incluso, presumió que en su breve paso como encargado de la Fiscalía en Combate a la Corrupción ha dado resultados, ya que dijo en siete meses aumentó el número de determinaciones al pasar de un 10 a un 30 por ciento; en materia de vinculación dijo haber logrado una eficacia del 95 por ciento.





"Esos resultados que me avalan como un servidor público entregado y comprometido quiero llevarlo a cabo en el instituto, será labor inacabada, será un compromiso rotundo, quiero citar una frase de Salvador Díaz Mirón que decía que logró transitar sobre el pantano sin manchar sus alas, y es algo que yo creo que lo he hecho con mucha firmeza, poder transitar en cualquier cargo público sin tener ningún remordimiento o algo con lo que me juzgue la sociedad".





A la fase de entrevistas también acudió José Manuel Rodríguez Melgarejo, Gloria Janeth Hernández Vallejo, Cintya González Arriaga, Violeta Cárdenas Vázquez.