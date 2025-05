Piden no usar pirotecnia en celebraciones por día del albañil en Xalapa

Los integrantes de la Coalición de Activistas por los Derechos Animales Veracruz (CADAV), exhortaron a los trabajadores de la construcción a evitar el uso de la pirotecnia durante la celebración del Día de la Cruz, este sábado 3 de mayo.

"Te recordamos que el uso de la pirotecnia está prohibido. No la utilices", refiere la información que fue compartida por los activistas.

Además, se dio a conocer que serán los propietarios de las construcciones, quienes serían sancionados en caso de que en sus obras se haga uso de la pirotecnia.

Indicaron que para unos representa una fiesta, para otros es un tormento, además de que en Xalapa la pirotecnia está prohibida, indicó la coordinadora de la Coalición, Lourdes Jiménez.

También te puede interesar... Tú también puedes gritar por ellos; protestarán contra maltrato animal en Xalapa

"En este municipio la pirotecnia no está permitida, hay una prohibición expresa a su uso, por lo tanto, les solicitamos que el día de mañana no hagan uso de la pirotecnia en las construcciones. Sabemos que es una celebración, pero no tiene por qué ser un tormento para otros", expresó la animalista.

Reconoció que la participación ciudadana es esencial para evitar que dicha situación siga ocurriendo, por lo que también invitó a los ciudadanos a que, si ven que alguien está usando pirotecnia, lo denuncie a la Policía Municipal, que tiene un área para atender dichos casos.

"Si alguien es testigo de que en alguna construcción lleven a cabo el uso de pirotecnia, por favor denuncien a la Policía Municipal y tomen tengan evidencia de esto, es decir, graben un video para que desde la Coalición podamos hacer una denuncia formal contra las personas que están en la construcción".