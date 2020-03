Piden a veracruzanos no caer en pánico ante sospecha de coronavirus en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseveró que es muy bajo el riesgo de que haya un caso de coronavirus en la ciudad por lo que llamó a la población a mantener la calma.

"Eso es tema del sector salud entiendo que ya tomó cartas en el asunto, es muy importante que ustedes nos ayuden a que no cunda el pánico, han visto las palabras del secretario de Salud llamando a la calma", dijo.

En entrevista dijo que se debe transmitir a la población que esté en calma, serena dado que se están tomando las medidas necesarias para aislar cualquier caso en caso de presentarse.

"La gente al estar mal informada cree que con una mascarilla de estas puede protegerse. No es quizá en este momento quizá la medida más oportuna más vale que todos nos lavemos bien las manos, que evitemos darnos muchos besos y estemos cuidando que haya medidas de higiene básicas y que no cunda el pánico que no nos ayuda", dijo.

Y es que refirió que las compras de pánico pueden provocar abusos o un sobrecosto en algunos productos.

Este lunes se hizo entrega de 37 patrullas y algunos vehículos para áreas como Protección Civil pues dijo que a su llegada carecían de todo tipo de equipo por lo que han hecho una inversión considerable para resarcirlo.

"Hemos hecho una inversión muy considerable para dotar no solamente al área de Seguridad Ciudadana sino a todas las áreas de los equipos, los vehículos, grúas, pipas, todo lo necesario para que la ciudad esté bien abastecida", dijo al señalar la inversión de 20.6 millones de pesos.