Piden a Morena, PT y PVEM blindarse de 'vicios' en candidaturas

De repetir la alianza de Morena, PT y Verde algunos vicios en la selección de candidatos como ocurrió en la elección del 2021, se corre el riesgo de que el pueblo y la propia militancia les dé la espalda, consideró Jorge González Rojas, militante histórico del Partido del Trabajo.

Mencionó que luego de que en el 2018 se llegara al poder con esa coalición y se lograra la mayoría simple y calificada, lo que permitió que pasaran las primeras reformas constitucionales.

González Rojas advirtió que si ahora el PT, el Verde y Morena repiten errores, no se logrará el Plan C que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tan necesario para impulsar las reformas constitucionales.

Consideró que sería lamentable que se ganen la presidencia y la gubernatura y se tenga minoría en el Congreso, pues ya no pasaría nada de lo que se propone, como le ocurrió a Vicente Fox en su momento y a Barack Obama en Estados Unidos.

PERFILES BAJO LUPA

Recordó que el Congreso es el que aprueba el gasto público del país y las reforma que se propongan, por lo que sería oportuno que las aspirantes a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, y a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, intervengan para ver los perfiles de quienes serán candidatos y se vea que son las personas con mayor capacidad y potencial para atraer el voto de la gente.

Consideró que si llega a una candidatura una persona que no tenga potencial, no será un voto que se vaya a la oposición, pero simplemente la gente no acudirá a votar.