Piden a Congreso de Veracruz transparentar presupuesto

De las 32 Legislatura del país, la veracruzana ocupa el lugar 21 en la medición que realiza el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).

El Congreso local es de los peor evaluados a nivel nacional, con 29.8 puntos de 100 posibles.

Cabe destacar que CIMTRA ha ayudado a reforzar las acciones del Programa Gobierno Abierto en Veracruz mediante convenios de colaboración.

Entre los aspectos evaluados, en integración y estructura, la Legislatura obtuvo el 66.7 por ciento de los puntos; en desempeño Legislativo el 35.0 por ciento; documentación legislativa 26.8 por ciento y Gastos el 36.1 por ciento.

Finalmente, en administración 13 por ciento; control interno 0 por ciento; vinculación ciudadana 17.4 por ciento y Acceso a información pública 43.8 por ciento.

Se debe transparentar presupuesto

El análisis destaca que la LXV Legislatura tiene un presupuesto de 776 millones 116 mil 100 pesos, solo detrás de los congresos de la Ciudad de México y el Estado de México en cuando a los montos más elevados.

Sin embargo, las tres Legislaturas presentan bajos niveles de transparencia, según el estudio del Colectivo, que detalla que el promedio nacional general es de 40.9, una calificación reprobatoria.

En total 14 congresos se encuentran por encima de la media nacional y 18 por debajo de la media, entre estos el de Veracruz.

Solamente seis congresos presentan calificación aprobatoria, siendo Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Campeche y Chihuahua.

La medición destaca que las Legislaturas con menores calificaciones en el país tienen mayoría de Morena. De hecho, de las 20 legislaturas donde Morena es mayoría, solamente dos tienen calificación aprobatoria, siendo Puebla y Quintana Roo.

Se destaca que, en la evaluación previa, el Congreso local veracruzano recibió una calificación menor de 28.4, por lo que tuvo una leve mejora.

El estudio arrojó que el Congreso no presenta información sobre la declaración patrimonial, de intereses y fiscal de cada diputación; no tiene o no pública una agenda legislativa, tampoco publica una sanción por incumplir la agenda legislativa marcada.

Además, se evidencia la falta de profesionalización sobre la publicación de información fundamental como estadística y numeraria.