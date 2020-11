Piden 8 años de prisión por robo en detrimento de escuelas de Veracruz

El diputado de MORENA, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó una iniciativa para castigar con hasta 8 años de prisión y multa hasta de 200 Unidades de Medida y Actualización, cualquier tipo de robo que se cometa en detrimento de las escuelas de la entidad.

Y es que actualmente, el artículo 205, fracción III, inciso a) del Código Penal del Estado, refiere que esta medida aplica cuando "se sustraiga el mobiliario o equipo de una escuela, impidiendo el desempeño de sus funciones".

El legislador señaló que esto deja fuera el hurto de otros patrimonios de las instituciones educativas.

En tribuna, Vargas Barrientos sostuvo que esta restricción de las hipótesis del ilícito no asegura la prestación de los servicios básicos de planteles, aún y cuando pudiera afectarse también el desempeño de sus funciones.

"Es decir, queda fuera de la hipótesis normativa cualquier otro material o instalación de los espacios físicos de los planteles que no sea ´mobiliario o equipo´ y tampoco basta que estos sean robados para que se aplique la sanción de la fracción III del artículo en cuestión, pues si la sustracción no impide el desempeño de las funciones del plantel, la conducta no encuadra la hipótesis de la norma", expresó.

Desde su punto de vista, "no debiera establecerse siquiera de manera específica cuáles cosas son las que se considerarían para aplicarse la sanción de la fracción III del artículo 205 señalado", sino que debe fijarse en la norma la aplicación de la sanción referida, cuando se lleve a cabo el robo a una escuela, con la condición de que dicho robo impida las funciones del plantel.

"Con ello, se deja de correr el riesgo de excluir cualquier objeto, pieza, o elemento distinto al ´material o equipo´ de una escuela, como actualmente lo dispone la norma, pero sin que se haga a un lado que lo robado impida el desempeño de los planteles", reiteró.

Reiteró que se debe ampliar o comprender en la protección de la norma, la sustracción de cualquier elemento o cosa mueble que forme parte de una escuela, que al ser sustraído, parcial o totalmente, impida el desempeño de sus funciones.

El legislador de Morena también propuso incluir en el inciso en cuestión, la protección de los servicios básicos de una escuela, para asegurar las condiciones de higiene y funcionalidad de los edificios y demás espacios físicos de los planteles.

Recordó que como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se suspendieron las clases presenciales en el país; no obstante, agregó que, "tarde o temprano los alumnos tendrán que regresar a las clases presenciales en sus planteles educativos y por ello los inmuebles tendrán que estar en condiciones óptimas para su uso y contar con los servicios básicos de agua y electricidad que ordinariamente ocupan".