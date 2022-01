En entrevista, refirió que con el cumplimiento de las medidas sanitarias, eventos como La Fiesta de La Candelaria sí se pueden realizar.

No obstante, subrayó que el uso de cubrebocas y de la sana distancia deberán ser más exigidas por las autoridades municipales, así como más extremas y utilizadas por los ciudadanos que pretendan asistir, aunque lo más recomendable es que si pueden evitar acudir, lo hagan.

"Sobre todo aquellos más susceptibles a padecer la infección, es decir, adultos mayores, embarazadas, con alguna enfermedad que disminuya su respuesta inmunológica. Estas personas no deberían evitar acudir a este tipo de eventos", dijo.

Añadió que los organizadores de estos eventos deben dar la información acerca de cuál es el aforo que está permitido, de acuerdo con el comportamiento del semáforo epidemiológico, información que se ha vertido a las nuevas autoridades municipales a través de la Red Veracruzana de Municipios Saludables, con la finalidad de que tengan elementos que les permitan tomar decisiones congruentes para proteger a su población.

"Lo ideal es que el aforo sea lo más adecuado dependiendo de los espacios, que sean espacios al aire libre, que la población guarde su sana distancia, que lleven protección de cubrebocas, careta, que estén pendientes de tener a su alcance alcohol gel que le permita, si toca alguna superficie o entra en contacto con alguna persona, asear sus manos de forma adecuada", observó.

Agregó que cumplir con estas responsabilidades como ciudadano, poco a poco podrá acercar a la población a la nueva normalidad que ya todos desean.

Advirtió que es importante que la población reconozca que entre más prolongada sea la pandemia, habrá más probabilidades de que aparezcan nuevas variantes y estas presenten cambios importantes en su comportamiento.

Agregó que, si bien oficialmente no hay casos confirmados de ómicron, cuyo mecanismo de transmisión es más acelerado, aunque causa cuadros menos severos, ello no significa que la población no deba seguir cuidándose.

Recordó que las autoridades sanitarias se encuentran en la etapa de reforzamiento a las personas ya vacunadas, pero llamó a aquella población renuente a vacunarse, pues no hacerlo está permitiendo que la infección no se bloquee y aunque no hay evidencia de que los no vacunados sean los contagiados en esta cuarta ola, "mientras haya susceptibles -de contagio- es posible que las variantes continúen".