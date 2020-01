Pide PAN revisar paso de ex Yunista por DIF-Veracruz

Diputados locales del PAN señalaron que se debe de vigilar el trabajo del director administrativo del DIF estatal, Héctor Fernando Ruz.

Lo anterior lo afirmó el coordinador del grupo legislativo de ese partido en el Congreso del Estado, Omar Miranda.

El legislador señaló que si bien la Contraloría acaba de ordenar inhabilitar a Ruz por su paso en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el pasado gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, lleva más de un año en el DIF estatal de la administración de Cuitláhuac García.

"Si existe este procedimiento confirmado y dicha sanción debe de ser irrestricto, no puede haber una fórmula en la cual no se cumpla la inhabilitación", declaró el legislador.

Este martes se confirmó que la sanción de la Contraloría derivó de un procedimiento abierto en contra de Ruz como funcionario de la SIOP.

"Que se cumpla la inhabilitación por casos anteriores, pero que también se investigue su paso por el DIF estatal, sobre todo ante señalamientos de medios de comunicación", reiteró el legislador.

Opinó que en el DIF estatal, al estar enfocado en la asistencia social, se debe de contar con funcionarios con probidad, sobre todo en el manejo de recursos públicos.

Lamentó que continúen acumulándose señalamientos contra funcionarios de dicho organismo, a cargo de Verónica Aguilar Tapia.

Igualmente consideró que el Gobierno del Estado no está transparentando este tipo de sanciones, pese a que asegura que su estrategia es combatir la corrupción.

"Da la impresión de que el Gobierno del Estado trata, si bien no de encubrir, sí de que no se den a conocer o no se tengan todos los datos de este y otros casos que ya se han ventilado e otras ocasiones", mencionó.

El coordinador hizo un llamado al Gobierno del Estado a que ponga atención a las áreas en donde hay señalamientos de corrupción y que sirven para ayudar a los que más lo necesitan.