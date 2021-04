Pide Gobierno de Veracruz a docentes hacer esfuerzo para viajar a sedes de vacuna

197 mil 430 trabajadores de la educación recibirán la vacuna contra COVID-19 partir de este martes 20 de abril, precisó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en conferencia este lunes y pidió a maestras y maestros realizar el esfuerzo para trasladarse a una de las cinco sedes en el estado, ya que es por su salud y, para el caso de ese sector, es un biológico unidosis.

Hasta el lunes por la mañana se la registrado el 80 por ciento del personal educativo, es decir, 158 mil, para recibir l vacuna a partir de este martes.

Se aplicará la vacuna Cansino, la cual es unidosis, por lo que el único "sacrificio" que tendrá que hacer el magisterio y sector educativo, es trasladarse a una de las cinco sedes en el estado.

Recordó que la federación ha planteado una estrategia de vacunación para reducir no sólo el número de contagios de COVID-19, sino los daños colaterales como el económico, así como para evitar que exista un rezago educativo en nuestra niñez, es por ello que inicia la vacunación del magisterio.

"Veo acertada la decisión de la federación de iniciar la vacunación con el magisterio", destacó y reiteró que se busca regresar, en la brevedad posible, a clases presenciales, precisamente para que no haya rezago educativo, pues ya se ha cumplido un año de clases a distancia y escuelas cerradas.

Asimismo, este lunes inició la vacunación de segunda dosis en la ciudad de Xalapa, se recuerda a la población adulta mayor de 60 años que debe presentar su comprobante de aplicación de primera dosis de vacuna.

"Estamos pidiendo que asistan a estas sedes, el problema que se presenta en Veracruz es las dimensiones del estado, la cantidad de adultos mayores que se están atendiendo de manera simultánea, y la gran cantidad de maestras y maestros con que cuenta el estado".

En las sedes de vacunación de maestros habrá mesas especiales para casos especiales, como es el caso de maestras y maestros cuya contratación apenas se está realizando, "eso se tiene que prever y se va a validar en mesas anexas a todas las sedes, además cada universidad tiene todas las indicaciones de cómo proceder con su personal, hay maestros que sólo tienen contratación por horas y como inician sus actividades debemos garantizar la vacuna para su personal".

En cuanto a las inconformidades de docentes por la instalación de únicamente 5 sedes en igual número de ciudades en el estado, para la vacunación de personal educativo, el gobernador Cuitláhuac Garía Jiménez

"Estamos apelando a la voluntad del magisterio, recordemos que fue económicamente uno de los sectores menos golpeados, siguieron recibiendo su pago, conservaron su empleo, recibieron todo; tuvieron que innovar, que modificar la forma en que dan sus clases y dar seguimiento a sus alumnos que no tienen forma de seguir sus clases a distancia (...) Hay cuestiones técnicas –refrigeración, custodia, seguimiento- que se tienen que atender de la vacuna (...) Le pedimos al docente que nos ayude, porque es prioridad su salud, no tenemos tener ningún caso de robo de vacunas, no se trata de cualquier vacuna o no tenemos que se pierda su vacuna por seguimiento a cada escuela, por eso se les va a dar la vacuna Cansino que es unidosis, el esfuerzo que les pedimos es el traslado a la sede, les estamos pidiendo a los maestros que nos ayuden, es prioridad su salud, sacrifiquemos comodidad por salud, se está haciendo un gran esfuerzo para que se tuviera disponible esta vacuna".

En el estado no ha habido un solo caso de reacción grave ante la vacuna contra COVID-19, ninguno que siquiera tuviera que tratarse de manera hospitalaria, acentuó.