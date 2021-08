pide_dirigente_de_podemos_al_ine_remover_a_consejeros_del_ople

Comentó que en el pasado proceso electoral fue evidente que los comisionados del OPLE hicieron "todo lo posible" para no respetar la voluntad del pueblo e intervinieron de manera directa en el resultado de los comicios.

En este sentido, dijo que el tema principal de su reunión con funcionarios del INE fue la remoción de los siete consejeros electorales, pues se tiene que dar "un cambio completo".

"Debe haber una renovación tajante de cada uno de ellos ya que no son demócratas, no actuaron con rectitud, mucho menos aplicaron la ley, por lo tanto no respetaron la voluntad del pueblo, simplemente no pueden estar allí", expresó.

Aclaró que esto no es un tema personal, pues dijo que la realidad es que no han estado a la altura de las circunstancias.

"Aquí lo que importa es dejar establecida una verdadera democracia en el estado de Veracruz", añadió.