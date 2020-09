Pide Cisneros a partidos no politizar la salud en Veracruz

El secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hizo un llamado a los partidos políticos y organizaciones a evitar conglomeraciones pues consideró que se deben conservar las acciones de prevención de contagio del Covid-19.

Lo anterior tras la reunión de militantes de Morena en el Salón Bazar donde recolectaron firmas para enjuiciar a los expresidentes organizada por diputados locales y federales de ese partido donde además refrendaron su apoyo al candidato a la dirigencia nacional, Mario Delgado.

Así, expuso que se hará una recomendación dado que la salud está por encima de los intereses políticos de todos, "es para todos, más que llamar la atención, es un llamado a todos, la salud no se puede politizar, quien politiza la salud está equivocado, está en un error".

En el marco del 173 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, refirió que la salud debe acatarse en función de las medidas que dicten las autoridades de la Secretaría de Salud sobre todo en este caso de la epidemia del Covid-19.

Asimismo remarcó que tras el regreso del Estado al color naranja en el semáforo epidemiológico nacional, dijo que bajar los índices de contagio es tarea de todos.

"En esa medida vamos a regresar a la nueva normalidad, si no las acatamos vamos a entrar en complicaciones. Las medidas deben acatarse y no regatearse, no están a gusto ni a contentillo de nadie, en eso debemos cumplir todo".

Cisneros Burgos explicó que en Xalapa la ocupación hospitalaria que es la que determina el color de la semaforización, está bien, pero advirtió que si no se siguen las medidas sanitarias se podría complicar.