Pide CGJ no 'echarle la bolita' por atentados narcopolíticos

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pidió a los partidos políticos que no le "echen la bolita" a su administración en caso de que aspirantes coludidos con la delincuencia sufran atentados en el actual proceso electoral.

"Que no quieran echar después la bolita al gobierno y digan ´me mataron a este´, oye sí, pero se agarraron a balazos con otro porque eran jefes de plaza y se encontraron en un punto. No podemos hacernos responsables y andar cuidando a ese tipo de candidatos".

Subrayó que su administración no será responsable por ese tipo de casos, pidiendo a los partidos políticos que revisen el perfil de quienes serán sus abanderados.

"Va a ser responsabilidad de cada partido el tipo de candidato que saquen, que después no nos quieran echar la culpa a nosotros; no que un partido no postule a alguien que está bien apercollado con la delincuencia organizada, que no vayan a postular a un jefe de plaza, que realmente cuiden eso.

"Que los partidos los elijan pero que no nos echen la bolita a nosotros, si nosotros no estamos eligiéndolos".

En entrevista en la televisora pública estatal pidió a la sociedad "que se mantenga alerta", para que con su voto pueda detener la infiltración de estos candidatos en cargos públicos.

El Ejecutivo insistió en que no habrá seguridad especial para candidatos, ya que dijo no hay elementos suficientes para hacerlo.

"Estaremos implementado operativos para que dentro de la ciudadanía que se le ofrece a la ciudadanía, también se dé a los candidatos, no tiene que ir especialmente a candidatos".