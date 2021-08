Durante su homilía este martes, hizo un llamado a no dudar de la presencia de Dios ante las desgracias y no pensar que Dios nos abandona.

Asimismo, señaló que el mundo, México y el estado están pasando momentos difíciles por quienes se han ido y quienes están enfermos a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Explicó que, en su caso, en la Diócesis de Papantla el vicario general se encuentra muy grave por covid, "y está en manos de Dios, pero es delicado su estado de salud", además que en su familia su hermana mayor se encuentra intubada y su esposo falleció hace unos días a consecuencia de la enfermedad.

"Por todos lados estamos sufriendo estás cosas, pero manteniéndonos en la confianza de que el señor va conduciendo la historia y nos va llevando adelanto y por otro lado disponiéndose para ponerse en sus manos y nos sacará a delante y él será quien realice su plan de salvación", dijo.

Dejó en claro que no depende de cantidades o bienes si no de los apegos que impide seguir y entregarnos a Dios, y subrayó que la salvación no depende de las personas, "él conduce la historia de la vida y hay que ponerse en sus manos para salir adelante".