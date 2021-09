En un sondeo realizado por Imagen del Golfo, los alumnos señalaron que, tras el encierro de un año y cinco meses, ya "morían de ganas" de regresar a su escuela, aunque con las medidas sanitarias correspondientes.

"Me sentí feliz y orgullosa... ya quería regresar. Sé que no me pasará nada", externó Elena, quien con la alegría reflejada en el rostro acudió a la primaria Progreso a presentar un examen de diagnóstico.

Como ella, los demás niños solo acudirán un día por semana y permanecerán en un salón con cerca de cinco compañeros, para evitar al máximo el contacto. Además, en cada aula se dotará de gel antibacterial.

"Si se nos cae algo, lo tomamos con la toallita y nos echamos gel", señaló por su parte Ian, quien también se dijo nervioso por el comienzo de las tareas escolares.

Los llevan con miedo

Los que no estuvieron muy convencidos del regreso a clases presenciales fueron los padres de familia, quienes en su mayoría consideraron que, con la pandemia de Covid-19, aún no es conveniente que sus hijos acudan a los planteles y convivan con más alumnos.

"Ellos todavía no están vacunados y es mucho riesgo para estarlos ahorita exponiendo", advirtió Lizbeth, una de las madres de familia.

Por el contrario, otros, como Janet, dijeron sentirse seguros de enviar a sus hijos. Eso sí, con su propio kit (cubrebocas, gel antibacterial, careta y toallitas desinfectantes) para evitar el contagio de coronavirus.

"Me parece correcto que los citen una vez a la semana; además, son pocos niños", apuntó.

Pese a las ansias de los alumnos por retornar a su escuela, son pocos los planteles de Xalapa que decidieron abrir sus puertas. Algunos anunciaron que reanudarán las clases presenciales en dos semanas; sin embargo, en otros este esquema ha quedado en suspenso.