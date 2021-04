Pese a largas filas, avanza vacunación docente en Xalapa

Este jueves 22 de abril correspondió vacunarse contra COVID-19 al personal educativo cuyo primer apellido inicia con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R.

Pese a las largas filas en la sede Xalapa, por la cita de maestros, maestras y personal de educación de la región, éstas van fluyendo a buen ritmo, ya que el proceso se ha agilizado.

Tras recibir la dosis única que requiere la vacuna del laboratorio CanSino, el personal educativo de distintas edades pasa a un área de reposo-observación, como lo indica el protocolo de salud.

Las filas de personal educativo que atiende el llamado de las autoridades para recibir su dosis de vacuna son aparatosas en las tres subsedes de Xalapa, principalmente en gimnasio Nido del Halcón y el Gimnasio Universitario; sin embargo, avanzan a un ritmo que ha permitido estar a un paso de completar la jornada de vacunación docente contra COVID-19, y vislumbrar el regreso a clases de niñas, niños, adolescentes y jóvenes tras un año del cierre de escuelas debido a la pandemia que afectó al mundo y a México desde marzo de 2020.

El viernes corresponde vacunarse al personal educativo cuyo primer apellido inicie con las letras: S, T, U, V, W, X, Y, Z. Finalmente, el sábado se vacunará en la sede que les corresponde, al personal educativo que no pudo acudir el día que le tocaba, es decir, los llamados extemporáneos.

"Estoy y creo que muchos y muchas estamos contentos por la vacuna, tanto porque es protección para nuestra propia salud como porque podremos ir regresando a las escuelas. Sí hay un poco de preocupación por el tema de las clases, de los niños y si hay o no cuidados en sus casas por lo de la pandemia, pero entendemos que todo se irá acomodando, y aquí estamos", compartió la maestra Carolina, quien da clases en la zona de Misantla y acudió a Xalapa por su vacuna.

Para otros maestros "es urgente ir regresando a clases, sobre todo los universitarios, por mucha disciplina que haya se requieren clases, no podemos formar médicos de pura teoría, aunque se ha avanzado a distancia se requiere acudir por lo menos a asesorías", consideró la maestra Ana, de Coatepec.

Fernando es trabajador de una escuela primaria, no es maestro, es apoyo administrativo, y el recibir la vacuna "representa la posibilidad de menos riesgo, de protección para mí y mi familia, y para los niños y niñas; ya también se vacunaron mis padres, otros familiares, por su edad, entonces ahí va esto; lo que he escuchado es que pues la preocupación está en los alumnos, porque no en todas las casas respetan medidas sanitarias, pero pues tenemos que regresar a la escuela, no podemos seguir así".

La vacuna contra COVID-19 en personal educativo permite vislumbrar, en brevedad posible y de manera gradual, la reapertura de las escuelas y el regreso a clases, como lo han informado las autoridades gubernamentales.