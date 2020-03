Con precauciones, programas sociales en Veracruz no se detienen: Sedesol

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez, aseveró que la entrega de recursos de los programas sociales en la entidad veracruzana no se detendrá.

Sin embargo detalló que aun con la contingencia por el COVID-19 tampoco se adelantarán.

El funcionario explicó que lo que sí se cancela son los eventos masivos, pero no se suspenderá la entrega de apoyos de programas sociales en la entidad.

Asimismo apuntó que así como los programas sociales continuarán no se contrapondrá con las medidas sanitarias que se están recomendando.

"Es el caminar de los compañeros con todas las precauciones, no vamos a hacer eventos masivos, no saludarnos, ya tienen la instrucción, solamente son encuestas, sin entrar a las casas, el trabajo es meramente personalizado, los programas sociales en general no se van a detener, es una actividad esencial para la Secretaría", dijo.

Refirió que este trabajo no se contrapone con las actividades que se realizan y que no pararán los apoyos.

"Nosotros vamos a seguir haciendo a nuestro ritmo; sabemos de la fase dos de la contingencia del coronavirus, lo único que haremos es estar muy pendientes de las precauciones, que no vayamos a cometer algún error para que se nos contamine la gente".

Expuso que se entregan beneficios de programas sociales con programas como Mujeres Emprendedoras o los Módulos de Suficiencia Alimentaria.