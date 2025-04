Pescaderías de Xalapa esperan repunte del 15 por ciento de ventas

En las pescaderías del mercado "La Rotonda", de Xalapa, los vendedores esperan que haya repunte de 15 por ciento en las ventas a partir de este martes 15 de abril, por la temporada de Semana Santa.

En sus establecimientos, colocaron los distintos precios que ofertan para que los consumidores tengan conocimiento de cuánto cuestan.

Por ejemplo, el kilo de camarón cristal cuesta 145 pesos; la jaiba, 70; la mojarra, tres kilos por 120 pesos; robalo, 180, aunque también hay de 120; liza a 110 pesos por tres kilos y el filete sin espina en 85 el kilo.

Para Semana Santa, los vendedores de pescados y mariscos compran más productos porque aumentan las ventas, incluso amplían horarios, pues comienzan desde las 06:00 de la mañana y concluyen normalmente a las 17:00 horas, pero por la demanda extenderán hasta las 20:00 horas.

La señora, Guadalupe Barradas Ceballos, de la pescadería "El gran tiburón blanco", explicó que hasta el momento los precios no han incrementado.

"Esperemos que para la Semana Mayor sea igual, que no aumenten los precios para comodidad del consumidor y se espera un repunte como cada año y tratamos de mantener los precios y que no lo suban en el mayoreo para que no le incrementemos".

El producto que más demanda tiene es la sierra, mojarra, robalo y camarones, los cuales llegan de la laguna de Tamiahua, al norte del estado de Veracruz, así como de Alvarado, Campeche y Tabasco.