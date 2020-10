Pederastia en Iglesia, herida que no se borra: Nuncio en Veracruz

El Nuncio Apostólico del Vaticano en México, Franco Coppola reconoció que la pederastia ha afectado y dañado mucho a la iglesia porque la herida que deja en las personas no se borra y los destruye.

Durante su visita a la Arquidiócesis de Xalapa recordó que el Papa Francisco ha pedido a todo responsable de la iglesia, tolerancia cero, a ese tipo de abusos por el grave daño que ocasiona por lo que incluso se han iniciado procesos contra quienes en el pasado han encubierto esta situación.

Derivado de ello se ha estado trabajando en la prevención ofreciendo una mejor preparación a los seminaristas para estar segura que no sean personas enfermas que puedan hacer daño a los niños o jóvenes.

“El fenómeno de la pederastia, es algo que ha afectado muchísimo a la iglesia por dos razones, antes que todo el hecho mismo que un joven o un muchacho o una muchacha o joven que confía en la iglesia y los padres, en lugar de ser ayudados a crecer, a desarrollarse, a conocer al señor, han sido heridos de esta manera, es una herida muy grande”, dijo.

Reveló que se ha encontrado con algunas personas abusadas y ha observado que no es una herida que sana con facilidad o no sana.

“Hasta ahora he encontrado a personas que todavía tienen dentro de sí misma la pesadilla que es lo que han vivido. No sé si un día alcanzarán a sanar, entonces es algo muy grave. No es un daño que uno hace y después pasa, no, es algo que queda y que arruina, cambia, destruye, la vida de la persona”, añadió.

Aunque sostuvo que no es un especialista, cuestionó si el grado tan alto de violencia que existe en el país está relacionado con la violencia que, a nivel infantil, y juvenil se experimenta en México.

“Claro que no es responsabilidad solo de los sacerdotes, también a veces esto pasa en las escuelas, en las familias lamentablemente, pero me parece que, hay muchos, demasiados jóvenes, muchachos, adolescentes, niños que padecen violencia. Yo no sé si esto tiene alguna consecuencia después en esta facilidad de ser violentos que la sociedad mexicana experimenta a pesar de ser católica en gran parte, a pesar de sus convicciones, pero hay esta facilidad de ser violentos”, lamentó.

Aceptó que otro daño se provocó al negar que esto ocurría por parte de algunos responsables dentro de la iglesia, que conociendo o no la realidad, trataron de encubrir en lugar de perseguir y juzgar a los culpables.

“Estas personas que dañan a los niños y a los adolescentes, son personas que sufren una patología, no es un hecho aislado, todas las veces que hemos encontrado abusadores, eran siempre abusadores seriales, entonces no es que uno dice ´hay que tener misericordia, se perdona´, sí, perdona,pero al día siguiente hace lo mismo porque padece de una enfermedad, entonces hay que poner a salvo a los niños y jóvenes de esa persona, no se puede dejar en contacto con la gente porque hace daño”, abundó.