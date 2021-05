El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez , afirmó en conferencia de prensa que hay a partidos políticos de Veracruz que postulan a candidatos a cargos de elección popular que no deberían ser " ni siquiera presentables a la opinión pública".

Ante ello, García Jiménez dijo que será hasta después de las elecciones cuando dé a conocer los nombres de los candidatos y los partidos políticos que los abanderaron, para que la opinión pública conozca a las personas que fueron seleccionadas para participar en las elecciones pese a su historial.

"Pasando las elecciones sí me voy a permitir emitir algunos comentarios respecto a algunos candidatos que lamentablemente postularon, pero será pasando las elecciones porque ahorita si lo digo van acusarme de que estoy señalando a algún candidato con tal de que no tenga votos y desprestigiando, pero sí voy a decir cómo lamentablemente los partidos postularon a algunas personas y en mi opinión no deberían ser ni siquiera presentables a la opinión pública", expresó.

Ejemplificó que hay un candidato, cuyo nombre ni partido quiso revelar, que señaló ser víctima de violencia; sin embargo, su hijo ha publicado en redes sociales fotografías donde aparece con una pistola y donde señala pertenecer a un cartel.

"Imagínense que un candidato que señaló que tenía violencia su hijo sube a su Facebook disparando un arma, o sea, el candidato denuncia que sufrió violencia y su hijo sube a su Facebook disparando un arma y mencionando un cartel, su hijo; ya pasando las elecciones lo voy a decir, para que vean a qué se atrevieron algunos partidos a postular", señaló.

Así, el gobernador explicó que se deben analizar muchos de los casos en los que los candidatos que acusan amenazas para conocer el trasfondo, pero dijo que por ahora se actuará para evitar cualquier tipo de violencia contra cualquier persona.

