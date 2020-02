Paro de mujeres, con repercusiones económicas, dicen especialistas en Veracruz

El próximo 9 de marzo, con el paro nacional de mujeres , debe notarse que la vida no puede transcurrir normal, ni en materia económica, sin la actividad de las mujeres que, no sólo son trabajadoras, madres, hijas, sino consumidoras, expusieron especialistas en la materia en la Jornada Universitaria Informativa que se realizó este 27 de febrero en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana , en Xalapa .

El llamado es para todas las mujeres, estudiantes, trabajadoras de todos los ámbitos, paren sus actividades el 9 de marzo y que ese día no haya paseos o compras, pues la in conformidad de las mujeres ante la exacerbada violencia, debe reflejarse también en la economía, enfatizaron.

"No ir al cine, no cargar gasolina ese día, no usar plataformas digitales, no hacer compras", son algunos de los aspectos que mencionaron para que todas las mujeres dejen ver una muestra de la importancia de las mujeres en el flujo económico y, de igual manera, en cada ámbito y sector, la ausencia de las mujeres tiene gran impacto, enfatizaron.