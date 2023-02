Todas las vidas importan; Bomberos realizan hasta 4 rescates de animalitos al mes en Xalapa

Poner a salvo la vida de un animalito es, como la de una persona, prioridad; no tan solo rescatarlo de un siniestro, sino ponerlo en adecuado resguardo

ESPECIAL || Miradas de miedo, de gratitud, una lengüetada para transmitir un beso, un cariño, un ladrido o un sonido de parte de un animal rescatado de un incendio, un derrumbe, una zanja, un canal, de cualquier emergencia, es algo que no tiene precio, aunque les implique a los Bomberos arriesgarse para salvarlos. Salvar vidas es prioridad.

"Todas las vidas son importantes, y nosotros estamos capacitados para brindar ese servicio de rescate no solo a las personas, sino a los animalitos (...) Lo que hacemos, al igual que con una persona, es buscar ponerlos a salvo, es la prioridad", compartió en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO el segundo comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa, Alejandro García.

Cuando ocurre un incendio en alguna vivienda, por ejemplo, suele hablarse en el recuento de los daños de personas lesionadas o no, de personas fallecidas o no, pero pocos piensan en las vidas de los animales en el lugar.

Pero "no hay que olvidar que los animales son también parte de la familia, que sienten, que son vidas y son prioridad", acentuó el comandante de Bomberos.

Los animales sienten, emocional, física e intelectualmente, como lo ha demostrado la ciencia. Y cuando están en peligro tienen miedo, dolor, buscan salvar su vida y la de su familia.

"Recientemente hubo un incendio en una vivienda en la avenida Américas. Logramos rescatar a 4 perritos, pero a 2 ya no lo logramos, al parecer en su miedo se metieron al baño, y ya no logramos sacarlos vivos. Los otros 4 perritos los logramos rescatar en un pasillo, había mucho humo y les brindamos apoyo porque hubo acumulación de monóxido de carbono".

En otra vivienda, hace algunas semanas, una persona estaba desesperada por entrar a su hogar en llamas. Su desesperación era porque su perrito estaba en el patio trasero.

Los Bomberos lograron ingresar a la vivienda en la que luchaban por abatir las llamas, y lograron rescatar al perrito.

Hay otros casos en los que, en incendios, los perritos sufren quemaduras por radiación del fuego, y requieren atención.

"Nuestra tarea no termina en rescatarlos del fuego o de la emergencia, sino de canalizarlos para que reciban atención y se pongan a salvo y sean rehabilitados. Cuando tienen un dueño, una familia, se les entrega, pero cuando no, se busca un lugar donde puedan darle los cuidados requeridos", precisó el comandante Alejandro.

Además de incendios, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa realiza rescate de animales que caen a canales o arroyos, a zanjas, que están atrapados en algún lugar, incluso en un poste o un árbol.

"En promedio aquí en Xalapa realizamos al menos entre 3 y 4 rescates de animales, al mes. Rescatamos principalmente perros, gatos, reptiles y aves. Tenemos la capacitación para salvar todo tipo de vida, no solo a personas".

¿CÓMO ES EL RESCATE DE UN ANIMAL?

Los animales son seres tan nobles e inteligentes que, a pesar de estar en una situación de miedo, angustia, estrés, nerviosismo, cooperan en la medida de lo posible para ayudar a ser rescatados.

Por ejemplo, requieren ser agarrados o manipulados para ser sacados de una situación de emergencia.

Cuando un animalito es rescatado de un siniestro, se le brindan primeros auxilios, como a un ser humano. Los bomberos cuentan con dispositivos especiales para brindar oxígeno a personas y animales, el cual transportan en botiquín especial para auxiliar tanto a compañeros bomberos que puedan tener una lesión, como a personas o animales que necesiten apoyo, explicó el comandante.

"En una ocasión hubo el rescate de un perrito de un incendio, y no tenían a la mano los compañeros mascarilla para animales, entonces usaron una mascarilla humana para poder dar oxígeno y brindar reanimación al perrito", recordó el comandante Alejandro.

Los Bomberos, en su heroica labor, siempre tienen la prioridad de dedicar el esfuerzo a salvar vidas, "a todos los seres vivos, no solo a los seres humanos. Cuando los animales requieren ayuda, se les da todo tipo de apoyo (...) Cuando se ha requerido, todos los compañeros han podido brindar este auxilio".

"Para nosotros lo más importante es preservar cualquier tipo de vida. Cuando rescatamos a un animalito, no crean que se quedan en la calle, ese no es el fin, buscamos que estén en un buen lugar, sino que puedan recibir la atención y ayuda. El proceso no termina en el rescate, sino cuando el animalito se queda en un lugar seguro y le brindan protección".

ANIMALES EN PELIGRO, NO LOS ENCADENES, TOMA PRECAUCIONES

Prevenir para evitar un siniestro en casa, siempre será la mejor manera de cuidar tanto animales como a niños, niñas y todos los integrantes de una familia, expuso el segundo comandante del H. Cuerpo de Bomberos de Xalapa.

Es preciso, resaltó, que se revisen las conexiones de gas y eléctricas, contar con un extintor, no dejar aparatos encendidos ni fuego en la estufa cuando se sale de casa o no se está al pendiente.

Es importante también que los animalitos estén en un área donde en caso de alguna emergencia, puedan resguardarse. Si los animales están encadenados, no tendrán posibilidad de buscar resguardarse y salvar su vida. Los animales no deben estar encadenados.

"Al final, las mascotas, los animales que tenemos en casa son parte de nuestra familia, la mejor manera de ayudarlas es cumplir con todas las medidas de seguridad que en su momento se requiera, como verificar que las instalaciones de gas sean seguras, que los materiales que puedan generar lesión, como punzo-cortantes o de limpieza, estén en áreas restringidas".

"Todo lo que ayude a una familia a estar segura, le va a ayudar también a nuestras mascotas".

AMOR, GRATITUD Y RESCATE, RECOMPENSADOS A CRECES

Pero además, el rescate de animales no sólo es agradecido por los lomitos, sino recompensado con creces.

Los perros son, en muchos casos, héroes, junto con Bomberos y otros cuerpos de rescate, en las distintas regiones del mundo: no solo en la vida cotidiana siendo compañía incondicional, siendo los ojos de personas invidentes o con alguna discapacidad, o siendo apoyo emocional, por ejemplo, sino salvando vidas ante tragedias como terremotos.

Basta recordar a las y los perros de rescate en los sismos de 2017 en México. Nombres como Frida, Proteo, Athos, Tago, Orly y Balam, Ecko, Rex, July, Timba, entre varios otros, ayudaron a sacar del anonimato a los héroes de cuatro patas que pasan su vida en entrenamiento, vida dedicada a salvar otras vidas.

Actualmente, decenas de perros de rescate trabajan al lado de personas, rescatando sobrevivientes y cuerpos, de personas y animales atrapados entre los escombros por el sismo que sacudió Siria y Turquía.

Incluso, entre heroicos cuerpos de rescate como Bomberos, Cruz Roja, Secretaría de Marina, Defensa Nacional entre otras, hay perros que, tras ser rescatados de alguna emergencia, se convierten en parte de los equipos de rescate y ahora también salvan vidas.

No hay que olvidar que "todas las vidas son prioridad", como destacó el segundo comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa.