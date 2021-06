Paquita la del Barrio no pudo llevar a la política en Veracruz su éxito en farándula

La mujer de 74 años fue la candidata de Movimiento Ciudadano por una diputación local; pero su popularidad musical no fue suficiente para convencer a los votantes de elegirla como representante.

Francisca Viveros buscó un escaño en el Congreso de Veracruz, pero al corte de las 11:15 de la mañana y con 90 por ciento de actas computadas, Paquita la del Barrio recibió 11 mil 595 votos para ser diputada local.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el 9 por ciento de votos que obtuvo no puede competir con los 26 mil 111 que recibió el candidato Othon Hernández Candanedo, 21 por ciento, como candidato de la alianza PAN-PRI-PRD.

Noticia Relacionada Este martes, primeras dosis de vacuna anti covid para veracruzanos de 40 a 49 años

Con una diferencia de poco más de 14 mil votos, el candidato Hernández arrasó por encima de Francisca Viveros; además, la mujer habría quedado en el quinto lugar durante estas elecciones ya que los votantes también eligieron al candidato del PT, Rubén Darío Carrasco con un 19.8 por ciento de votos; de Morena, Thelma Yurico Hernández recibió 18.7, y Román Bastida del PVEM, el 13 por ciento.

Durante esta jornada electoral, en Misantla se registraron 122 mil 916 votos y se contabilizó un 71 por ciento de participación ciudadana.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, al tono de "Tres veces te engañé", Paquita la del Barrio fue presentada como precandidata a la diputación local por el distrito de Misantla por el partido Movimiento Ciudadano.

En conferencia de prensa, en conocido hotel de la capital del estado dijo que aceptó la invitación de líderes de ese partido por amor.

PUBLICIDAD

"Yo no sé a qué vengo aquí", dijo, pero explicó que hay personas detrás de ella que le enseñarán a trabajar en "este asunto" de la política.

"Aquí estoy con mucho amor, lo que prevalece en la vida es amor y es lo que tengo para mí tierra Veracruz, para mi pueblo. Amo a la gente y si me decidí a esta situación es porque yo los imaginaba mucho a ustedes, porque somos gente humilde, de trabajo que siempre estamos con la frente levantada y por eso estoy aquí, yo no busco nada, se los suplico que no vayan a tomar a mal nada", dijo entre lágrimas.

PUBLICIDAD