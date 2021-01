Paquita la del Barrio, candidata a diputación en Veracruz

Al tono de "Tres veces te engañé", Paquita la del Barrio fue presentada como precandidata a la diputación local por el distrito de Misantla por el partido Movimiento Ciudadano.

En conferencia de prensa, en conocido hotel de la capital del estado dijo que aceptó la invitación de líderes de ese partido por amor.

"Yo no sé a qué vengo aquí", dijo, pero explicó que hay personas detrás de ella que le enseñarán a trabajar en "este asunto" de la política.

"Aquí estoy con mucho amor, lo que prevalece en la vida es amor y es lo que tengo para mí tierra Veracruz, para mi pueblo. Amo a la gente y si me decidí a esta situación es porque yo los imaginaba mucho a ustedes, porque somos gente humilde, de trabajo que siempre estamos con la frente levantada y por eso estoy aquí, yo no busco nada, se los suplico que no vayan a tomar a mal nada", dijo entre lágrimas.

Luego de un breve mensaje, la cantante originaria de Alto Lucero fue acompañada por un mariachi y entonó canciones como "Tres veces de Engañé", "Cheque en blanco" y "Rata de dos patas", que dijo fueron un regalo para la prensa.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en Veracruz Sergio Gil Rullán dijo que Paquita, ya es precandidata registrada y que es una veracruzana que ha llevado en alto el nombre de Veracruz y Alto Lucero además de que para MC siempre han sido más importantes las personas que los partidos.

Refirió que Francisca Viveros Barradas se ha destacado como empresaria, llevando empleos a su municipio y que velará por los veracruzanos.

"Con Paquita la del barrio vamos a recuperar la grandeza de Alto Lucero, de Veracruz y de México porque desde Veracruz se construye la historia de nuestro país", dijo.

Expuso que es una mujer que está llena de "hechos y luchas", que salió de su pueblo enfrentándose a todos y siendo una voz que ha logrado darle valor a muchas veracruzanas y mexicanas para enfrentar el machismo que se vive en el país en la vida familiar.

Al cerrar el proceso de registros de pre candidaturas locales y municipales de Movimiento Ciudadano, expuso que este es el peor Congreso Local del país por lo que su voz en la tribuna tendrá una relevancia mayor.