Pandemia puso nuevos retos en pro del ambiente en Veracruz por desechos sanitarios

Durante 2020, la pandemia de COVID-19 ha representado un gran reto para el medio ambiente, principalmente por el tema de desechos de material hospitalario y sanitario -como cubrebocas-, expuso en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema) del estado de Veracruz, María del Rocío Pérez Pérez.

Aunque los trabajos por el medio ambiente han continuado a pesar de la pandemia, avanzando en temas como áreas naturales protegidas, protección contra minería, siembra sustentable, verificación vehicular, jornadas de recolección para el adecuado manejo de residuos, entre otros, el escenario del COVID-19 se ha convertido también en un problema ambiental, no sólo por el desecho de toneladas de cubrebocas y material sanitario diario, sino porque dejó de manifiesto el gran trabajo que representa la regulación de desechos.

-¿Qué ha representado la pandemia para el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente?-

"En esta Sedema, desde que inició la pandemia no hemos cerrado un solo día, la administración y la atención a todos los usuarios y a los ciudadanos; han llegado un sinnúmero de documentos que han sido atendidos a través de las direcciones. Esta pandemia sí profundizó y aceleró muchos trabajos e hicimos algunos ajustes (...) En el área de la Dirección de Control de Contaminación el tema de los residuos sólidos que ahora han aumentado y es el tema también de los hospitales, llegaron varias quejas que turnamos a la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA)".

De tal modo, resaltó, la pandemia puso sobre la mesa el tema de la adecuada disposición de los residuos hospitalarios y sanitarios, ya que su mal manejo representa no sólo contaminación sino riesgo para las personas que trabajan en la recolección de basura.

A esto se suma la cultura de la población, porque algunas personas tiran sus cubrebocas y demás residuos en la calle, sin un adecuado manejo, lo cual no ocurre sólo en Veracruz, pues en todo el mundo se están tirando por esta pandemia, a diario, millones de cubrebocas; por supuesto además de las toneladas que se generan en las ciudades día tras día.

"Tuvimos con la federación que emitir el comunicado de cómo tenían los ayuntamientos qué disponer y cuidar al personal, la capacitación y preparar los sitios", acentuó la secretaria María del Rocío Pérez Pérez.

En algunos casos, los ayuntamientos no muestran sensibilidad política para abordar con seriedad el tema de la disposición de residuos, lo cual ha causado incluso amonestaciones a los municipios, refirió.

De la mano se encuentra el tema que ha sido de trabajo durante los dos años que María del Rocío Pérez Pérez lleva al frente de la Sedema: regular los tiraderos de basura que no cumplen con la norma ambiental y crear cultura de adecuado manejo de desechos sólidos.

Con la pandemia ha sido preciso dar especial seguimiento a las ciudades que han reportado mayor número de personas enfermas de COVID-19, para atender el tema del gran volumen de los residuos hospitalarios.

Para el caso de los hospitales COVID, la Sedema orientó para que los ayuntamientos tuvieran una adecuada coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esto para que no se revuelvan los residuos bacteriológicos con los residuos sólidos urbanos.

"Lo que se está haciendo es la decisión de que todos esos residuos hospitalarios se confinen como residuos bacteriológicos, no podemos exponer a la población, esa fue la opinión hasta que no haya una adecuada separación; es lo mismo que pasa en casa, tenemos el deber de separar y no desechar todo en el camión de limpia pública, pues hay estadísticas que revelan que de los residuos urbanos desechados, la mayoría son orgánicos, así que hay mucho trabajo por hacer en casa".

Y es que sólo 40 de 212 municipios han reportado adecuadamente el tema del manejo de residuos sólidos, es decir, más de 160 no lo están haciendo.

Con el tema de COVID-19, los residuos tienen que disponerse de manera adecuada en un sitio que cumpla con la Norma 083, pero en Veracruz no existen más que cinco rellenos, de 27, que sí cumplen con dicha norma, refirió.

"Es el reto que tenemos como Secretaría, es la herencia que recibimos de pasadas administraciones; yo me pregunto cómo es posible y en dónde estuvieron los ojos de la autoridad ambiental para haber permitido un gran número de tiraderos a cielo abierto en el estado de Veracruz y que ahora a los ayuntamientos se les dificulta presentar a esta Sedema planes de remediación para que nosotros los evaluemos, les demos el acompañamiento y empecemos a hacer un trabajo de saneamiento que se necesita en esos sitios".

JORNADAS DE RECOLECCIÓN ADECUADA DE RESIDUOS

Pero el adecuado manejo de desechos durante la pandemia no es todo. Incluso previo a que el COVID-19 se convirtiera en un tema mundial, el manejo de desechos tecnológicos, aceites, envases, neumáticos, baterías, entre otros, han requerido un trabajo para concientizar a la población y a las autoridades, manifestó.

En entrevista en su oficina de la Secretaría de Medio Ambiente del estado, la titular de la dependencia detalló que la dependencia realiza jornadas ya permanentes para la recolección de llantas, residuos tecnológicos, baterías, etcétera, y que la gente conozca la importancia de desechar sus residuos de manera responsable.

Los residuos tecnológicos, aceites, llantas, envases y demás, generan severa contaminación si son depositados en el camión recolector de basura, por lo que las jornadas tienen la finalidad de que la población deposite tales residuos en lugares en donde se les dará un adecuado manejo y disposición final, incluso reciclaje.

"En esta dinámica hemos tenido un gran acercamiento con los ayuntamientos, con los directores de medio ambiente, con los regidores, con asociaciones civiles, estudiantes, institutos tecnológicos, es decir, el universo se ha ampliado para poder orientar (...) Necesitamos mucha cultura en el tema de educación ambiental".

El tema de cuidado ambiental no se resuelve con sanciones y multas que, sin bien son apercibimientos que los ayuntamientos tienen la obligación de cumplir, no resuelve de fondo el problema si no hay un adecuado cumplimiento de la Norma; se necesitan propuestas para sanear y crear conciencia, resaltó la secretaria de Medio Ambiente del estado.

REFORESTACIÓN, DECRETOS CONTRA MINERÍA Y OTROS GRANDES TEMAS

Además del manejo de residuos bacteriológicos por la pandemia, el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y la regulación de rellenos sanitarios, el estado de Veracruz tiene grandes temas ambientales, por lo que, durante los dos primeros años de esta administración de la Sedema, las áreas naturales protegidas, la reforestación, viveros, la regulación para frenar proyectos de minería tóxica, la verificación vehicular, han sido temas de trabajo, resaltó María del Rocío Pérez Pérez.

De las 27 áreas naturales protegidas que hoy se cuentan en el estado de Veracruz, muchas tienen problemas legales, por lo que la Sedema ha tenido que trabajar en sacar del rezago y el abandono a esas áreas.

"Tenemos una gran variedad de asuntos qué resolver en el tema legal. Trabajamos con Patrimonio del Estado para resolver el tema de aquellas áreas naturales que están invadidas, es un tema que está en ese proceso de revisión también acompañados por la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría Jurídica".

Asimismo, la Sedema está trabajando 5 proyectos de reforestación con fondos de hidrocarburos en Cerro de la Galaxia en Xalapa, con rehabilitación de senderos, brechas cortafuego, proyecto que ya fue culminado. Además se reforesta Molinos de San Roque que es otra área natural protegida, y con Semarnat se trabaja en crear centros de actividades recreativas, producción de huertos y seguridad alimentaria, esto aparte de que se apoya al programa federal Sembrando Vida con viveros de la Sedema, "y se están entregando buenas cuentas al respecto, al Gobierno Federal".

San Juan del Monte y Ciénega del Fuerte son otras de las áreas naturales protegidas que se ha estado reforestando, pues se vio severamente afectada con los incendios de 2019.

"Hay muchas posibilidades de potenciar esas áreas naturales protegidas (...) son los pulmones que tenemos y tenemos que seguir cuidando y protegiendo nuestros lugares".

Entre estos grandes temas ambientales de Veracruz, una gran inquietud de la sociedad civil organizada es en torno a los proyectos de minería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero. Las organizaciones civiles han pedido a los gobiernos que se decrete a Veracruz libre de minería tóxica.

-¿Cómo va el tema del decreto solicitado por las organizaciones civiles para que Veracruz quede declarado libre de minería tóxica?-

"El decreto nosotros lo elevamos al Consejo Estatal Forestal que yo presido como suplente, todos aprobaron por unanimidad y está asentado en acta no autorizar ni permitir ningún proyecto de esta naturaleza, esto lo tenemos en documentos y esta Sedema está muy de cerca escuchando a los pobladores que han estado manifestado esta situación de atención a qué sigue, qué va. La información la hemos pedido a la Secretaría de Economía y está en la página de la propia secretaría y nosotros lo que estamos solicitando a nivel federal es precisamente la atención a este tema, ya se lo externamos a la secretaria actual, María Luisa Albores, a la propia titular de Profepa, Blanca Mendoza, en la pasada visita que hicieron a Veracruz; el tema es de competencia federal, para poder dar información puntual a estas organizaciones, nosotros como Sedema no tenemos una atribución en particular, eso está en manos de la propia Secretaría de Economía".

VERIFICACIÓN VEHICULAR, CONRESULTADO POSITIVO

Otro de los grandes temas en relación a las ciudades y el medio ambiente, es la contaminación de los automóviles, por lo que es de suma importancia la verificación vehicular, mismo que se ha impulsado desde la Sedema, destacó maría del Rocío Pérez Pérez.

El programa de verificación vehicular va de la mano con el Programa de Calidad del Aire e inspección de industrias del estado y tratamiento de aguas residuales.

En el tema se trabaja de manera coordinada entre estado y federación.

"Algo interesante que está sucediendo en este gobierno es que nos estamos alineando con el proyecto nacional, el Plan Veracruzano y el programa sectorial (...) En el programa de verificación fueron 47 millones de pesos los que se aprobaron y ese recurso se sigue ejerciendo, este año pretendíamos lograr una recaudación de 130 millones, todavía no cerramos el año y ya llevamos 100 millones y seguiremos trabajando, es un resultado positivo por la situación que nos apremia y el tema ambiental tiene que continuar".

VERACRUZ, PIONERO EN APLICACIÓN PARA REPORTAR INCENDIOS

En el segundo año de trabajo, la Secretaria de Medio Ambiente del estado (Sedema) puso a disposición una aplicación móvil para el reporte de incendios forestales para la atención en la brevedad posible, así como para acompañamiento para cuidar protocolos en caso de quemas agrícolas.

La dependencia estatal, que encabeza María del Rocío Pérez Pérez, destacó que dicha aplicación tiene como objetivo que los reportes se realicen de manera inmediata para que también la atención ocurra en brevedad.

De tal modo, los reportes pueden realizarse en tiempo real, aportando fotografías y ubicación; se reducen los tiempos de atención y el arribo de las brigadas oficiales. A cada reporte se le da seguimiento. La aplicación se puede descargar en Google Play Store y AppStore bit.ly/IncendiosMovilVer

En los casos en los que la población no cuenta con señal o teléfono móvil, se busca capacitar y orientar a la población, así como dirigir los mecanismos para la rápida atención, pues hay mucho trabajo de brigadistas, resaltó.

CONCIENCIA AMBIENTAL SIGUE SIENDO EL GRAN TRABAJO

En un escenario de diversos y complejos temas ligados al medio ambiente, la conciencia y cultura de cuidado-respeto ambiental, sigue siendo el gran reto, destacó María del Rocío Pérez Pérez.

Incluso en el marco de la pandemia, el Departamento de Impacto Ambiental recibió aproximadamente 700 proyectos de toda índole, refirió.

El trabajo no puede detenerse, por lo contrario, la pandemia lo potenció y reforzó la necesidad de un adecuado manejo de los recursos; pero el gran tema sigue siendo en casa, con la separación de los residuos en los hogares, para el depósito y adecuada disposición final.

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente tuvo en 2020 una reasignación de recursos para fortalecer a la Secretaría de Salud para atención a la población ante la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, espera que en 2021 tenga un fortalecimiento, esto además de que busca -con proyectos- más fondos para la atención del medio ambiente en el estado.

Aunque aún se desconoce el monto con el que se fortalecerá la Sedema en 2021, ya la Sefiplan indicó que la dependencia estatal para atención del medio ambiente será fortalecida, destacó la secretaria María del Rocío Pérez Pérez.

"Tenemos que seguir trabajando en el estado, hay muchos retos por atender, pero también necesitamos seguir trabajando en capacitación y conciencia ambiental, orientar a los ciudadanos", acentuó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.