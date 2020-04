Pandemia afecta a población vulnerable; opina directora de Matraca

La pandemia por el COVID-19 podría provocar mayor pobreza o que más personas pasen al trabajo informal o a estar en situación de calle coincidió la directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca), Josefina Castrejón Olguín.





"Sí creo que es una causa para que pueda originar mayor pobreza o que origine que más gente se vea en situación de tener que trabajar en el comercio informal o en las calles", dijo.





Por esa razón, expuso que desde Matraca buscan hacer un análisis más general de qué va a pasar después de la pandemia por coronavirus para pensar en una estrategia de prevención, canalización o búsqueda de recursos para poder apoyar a esta población.





Entre sus objetivos, es incluso insertarlos en los programas federales que en teoría existen y que no favorecen, en la gran mayoría a éstas poblaciones en vulnerabilidad.





Y es que detalló que en el caso de niños y jóvenes en situación vulnerable, no tienen acceso a becas ni programas federales.





"Por ejemplo el de Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas de todos los niveles escolares que muchos de ellos no están todavía en esos programas por desconocimiento o porque no están en el tema escolar formal y no tienen acceso a éstas becas que pudieran o tendrían derecho a tener acceso como la demás población", detalló.





Precisó además que tienen una lista de beneficiarios tanto de las colonias, cruceros y chavos del Club Matraca de alrededor de 78 familias que pidieron fuera agregada al programa de la dirección de Desarrollo Económico de Xalapa que está recaudando alimentos para las personas más vulnerables y que esperan sean beneficiadas con despensas.