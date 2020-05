Pandemia, excusa para que funcionarios no hagan nada por desaparecidos en Veracruz

Para la coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz Lucy Díaz Genao, la pandemia solo le ha dado una excusa a las autoridades encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas para no hacer su trabajo.

"La pandemia no ha cambiado a las instituciones, la pandemia solo les ha dado una excusa para que no hagan nada", dijo.

En entrevista expuso que incluso antes de la contingencia sanitaria existían quejas por la falta de efectividad y compromiso con las personas ausentes y sus familias en el estado y a nivel nacional.

"Con la cuarentana, uno mismo acepta que no puedan exponerse, pero no estamos hablando de que antes teníamos resultados y ahora no los tenemos por la pandemia", dijo.

Reiteró que la pandemia es la gran excusa y la coartada que les hacía falta a los funcionarios "omisos, negligentes" y que son corruptos, "porque eso es corrupción, no cumplir con su trabajo".

Acusó que, aunque existan exhortos para que las autoridades no detengan la búsqueda de personas desaparecidas, no se acatan.

"Es gente que nada más están en cargos y que no desempeñan de manera apropiada porque van con el proyecto de ganar un sueldo y hacer lo menos que se pueda para desquitarlo. Desafortunadamente así es", añadió.

Recientemente la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, exhortó a los 30 gobernadores, entre ellos Cuitláhuac García Jiménez, gobernadora y jefa de gobierno a que, durante la pandemia, no se deje de atender como un tema prioritario la búsqueda de personas desaparecidas, en favor de las víctimas.