´Pandemia´ de malos funcionarios sigue en Veracruz: colectivos

La presidenta del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, afirmó que la pandemia de malos servidores públicos que abusan, extorsionan, maltratan y revictimizan tampoco se ha acabado en el estado.

Lamentó que en la entidad se sigan sin hacer búsquedas inmediatas y eficaces lo que representa un grave problema porque parte de la sociedad piensa que esto ya se olvidó, o que no pasa, "pero claro que pasa, todos los días hay muchísimos desaparecidos y principalmente mujeres que es lo que más escuchamos y vemos y niños".

Al acudir a la dirección de Servicios Periciales acusó que es necesaria la participación de la sociedad, quien debe incluso tomar medidas de seguridad como ciudadanía dado que la policía solamente se acerca cuando "va a fregar", y tan es así que, recordó, fueron ellos quienes se llevaron a su hijo y la amiga con la que estaba.

Sara González Rodríguez es madre de Iván Jomas González, desaparecido desde el 14 de marzo del 2010 junto con Ramona Rosalía Ávila, donde asegura que estuvieron involucrados policías intermunicipales, en ese entonces de Boca del Río.

"Entonces yo no puedo llamarle a la policía para que me vaya a ayudar, no hay confianza, la confianza no está y todos los compañeros pensamos lo mismo, no nada más yo porque todos han visto casos; hay uno de un policía que fue levantado por sus propios compañeros policías y el gritaba que por qué le hacían eso, entonces ¿qué esperamos? Solamente nosotros, la sociedad, nos podemos ayudar", dijo.

Expuso que, por ello, se debe estar alerta en contra de la policía porque son los primeros en hacer el mal.

"Todavía no se erradica esta grave pandemia que existe porque pandemias hay muchísimas, tenemos el covid pero también tenemos el de los servidores públicos que abusan y que extorsionan y que maltratan y revictimizan", agregó.

En su caso, dijo, no acudió a Periciales este viernes en que hicieron identificación de objetos con la esperanza de encontrar algo de su hijo puesto que las autoridades ocultaron la información desde el inicio.

"No es una persona pública que tuvieran que desaparecer de esa manera, entonces a mí se me hace tan extraño, lo que sí sé es que, en ciertos momentos, ellos donan cuerpos a universidades de medicina, pero desgraciadamente no hay un control ni un registro de ni siquiera un trocito de esos cadáveres que ellos donan para hacerles el ADN y saber quién es, ni fotos, en esa situación me encuentro yo", apuntó.

Agregó que las madres en búsqueda de sus hijos se sienten con las manos atadas porque la autoridad no les permite hacer más; "hay un lado oscuro aquí donde no nos permiten ver ni oír ni nada, solo ellos lo tienen a su disposición, entonces estamos de manos cruzados.

A lo mejor el universo nos ayude en algún momento, pero las autoridades, lo dudo".