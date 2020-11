Pandemia cambió forma de hacer turismo en Veracruz: Xóchitl Arbesú

La pandemia de COVID-19 cambió ya la forma de hacer turismo en Veracruz, pues debido a que el sector turístico ha sido uno de los más afectados, ha sido y será necesario implementar nuevas estrategias, a la par de que se han logrado distintivos en sanidad y seguridad, destacó en entrevista para el corporativo IMAGEN DEL GOLFO, la secretaria de Turismo y Cultura del estado, Xóchitl Arbesú Lago.

El confinamiento no sólo en Veracruz y México, sino en el mundo, afectó severamente el turismo en el estado. A nivel nacional, detalló, "podemos estar hablando de una pérdida, por lo menos en el tema económico, muy grande, estamos hablando de una pérdida del 70 – 75 por ciento de los ingresos que el turismo dejaba al país".

Y es que el sector turístico es la tercera fuente de ingresos más importante a nivel nacional "y en el estado de Veracruz no es la excepción".

En el estado de Veracruz, además de que hasta la fecha han cerrado 2 hoteles de manera definitiva, cerca de 250 cerraron temporalmente en lo que fue el punto más álgido de la pandemia.

Sin embargo, no hay un censo de cuántos empleos se han perdido, ya que hablar de empresas que se dedican al turismo implica una gran diversidad de ramas, no sólo las agencias de viajes, hoteles y promotoras turísticas son la parte central, sino otras como restaurantes, artesanos, transportistas.

"Creo que todavía el impacto global de la pandemia sobre nuestro sector, se va a estar cuantificando hasta el siguiente año".

-¿La pandemia va a cambiar la manera de hacer turismo?- , ya que ahora no solamente los establecimientos y hoteles deben tener medidas sanitarias casi hospitalarias, sino que tiene que lograrse atraer a los turistas para que se sientan seguros.

-"Claro que sí. Esto plantea una gran encrucijada al tema turístico porque a pesar del semáforo –epidemiológico- tenemos un repunte de visitantes y de turistas a las zonas rurales, a las zonas de mayor contacto con la naturaleza. Cabañas, eco-cabañas- hoteles-boutique, comunidades que se han adaptado al tema del turismo, están recibiendo ya estos turistas que tienen agendados viernes, sábados y domingos hasta febrero del próximo año. Hablamos de Altas Montañas, Sierra de Zngolica, Pico de Orizaba, Los Tuxtlas"-.

Y es que es evidente que la nueva forma de hacer turismo, por la pandemia, tiene que adaptarse ante una sociedad que necesita despejarse, necesita espacios de recreación, pero que no quiere convivir con grandes grupos de personas, por temor a enfermarse, expuso.

"Se presenta esta paradoja en que no vamos a recibir muchos turísticas y el gasto per cápita -por turista- aumenta, entonces es gente que va a pagar la cabaña, va a pagar comida especial, va a pagar tours exclusivos porque el hecho es que no quieren convivir con otras personas, pero sí quieren disfrutar de estas distracciones que se están necesitando por todo el tema del encierro. Entonces tal vez recibamos menos cantidad de turistas pero haya un mayor ingreso por medio de la derrama económica de los mismos turistas".

En este escenario, lugares que tradicionalmente reciben muchos turistas como Veracruz, Boca del Río, Orizaba y nuestros pueblos mágicos, "ahora se encuentran con este tema de adaptarse a los turistas que quieren no convivir con aglomeración de personas, sino más bien con atención personalizada, atención que los lugares rurales, que los lugares pequeños y en la naturaleza, están ofreciendo ya".

El nuevo esquema va también de la mano con el turismo cultural y el turismo de naturaleza, lo cual abarca a los artesanos, como parte de una cadena productiva como parte del turismo rural y el turismo comunitario, pues las manos artesanas se han visto muy afectadas en sus ingresos, en todo este contexto de la pandemia.

Todo ello requiere de alianzas entre la iniciativa privada, gobierno estatal y gobiernos municipales para apuntalar esta nueva forma de hacer turismo, acentuó.

Entrevistada en su oficina en la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur) del estado de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago destacó que la creatividad, uno de las características distintivas de la población de Veracruz, es gran aliada para salir adelante ante la pandemia.

RECURSOS, PARA SACAR AL TURISMO ADELANTE

La Secretaría de Turismo y Cultura fue una de las que en el transcurso de 2020 sufrió reasignación presupuestal, es decir, recurso que estaba destinado para esta dependencia estatal tuvo que dirigirse a la Secretaría de Salud para atender la emergencia por la enfermedad COVID-19 causada por el SARS-CoV-2.

Sin embargo, los trabajos han continuado y la secretaría espera un incremento presupuestal para redoblar esfuerzos en apoyo al sector turístico durante 2021.

-¿Implica este tema de la reasignación de recursos, para fortalecer al sector salud, un doble esfuerzo para que el sector turístico se recupere?, ¿Se tiene contemplado recorte de presupuesto para 2021?-

"Hemos estado trabajando con la Secretaría de Finanzas y Planeación, porque durante el ejercicio 2020 casi el 30 por ciento se fue, aunque gustosamente reasignado para el tema de salud, porque había que trabajar todos en conjunto para poder ofrecer las mejores disposiciones de cuidados y de protocolos para toda la gente de Veracruz, para el año 2021 se está previendo un aumento en el presupuesto, porque a pesar de que somos uno de los segmentos de la pandemia, también somos uno de los segmentos de más rápida recuperación y que mucha gente está integrada o puede integrarse en los productos turísticos, porque esto involucra desde al señor que tiene un hotel hasta el señor que vende elotes en la calle".

Arbesú Lago hizo hincapié que para la administración estatal actual, que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, "el turismo es una herramienta de desarrollo social y económico para nuestra gente, y estamos esperando, si así lo piensa también el Congreso del Estado, que se apruebe un aumento para el presupuesto del sector turístico del siguiente año".

Si bien había la idea de grande eventos multitudinarios, como Cumbre Tajín, Salsa Fest, Festival Olmeca, entre otros, el tema de la pandemia ha hecho que se tengan qué replantear las maneras.

"Si la pandemia lo permite sí buscaremos hacer este tipo de eventos en una nueva modalidad para poder meter un poco de turbo a la llegada de gente, pero también dedicarnos al tema de la capacitación y certificación, promoción, como lo hemos estado haciendo, que nos viene de acuerdo a la visión del turismo rural y comunitario en nuestro estado".

LOGRA VERACRUZ DISTINTIVOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD

Xóchitl Arbesú Lago acentuó que el estado de Veracruz ha logrado distintivos en cuanto a protocolos sanitarios y de seguridad.

Si bien el tema de inseguridad, acentuado en años anteriores, mermó el turismo en el estado de Veracruz, los trabajos y logros en materia de recuperación de la paz, han también fortalecido al turismo en la entidad, destacó.

"Recibimos el sello Safe Travel a nivel internacional para que Veracruz pueda certificar a toda su gente de que estamos siguiendo los protocolos".

Se trata de distinciones para que "con toda tranquilidad, en el tema sanitario y en el tema de seguridad pública, los turistas puedan venir a visitarnos. Incluso para eventos muy particulares previstos como la Carrera Panamericana, Carrera del Pescado de Moctezuma, Carrera del Corredor Interoceánico, donde viene gente de varios países, de perfiles económicos muy altos y demás, hemos contado siempre con todo el apoyo de todas las fuerzas de seguridad tanto federales como estatales".

En el tema de turismo, durante los dos años de su gestión al frente de la secretaría, hay un "saldo blanco perfecto", acentuó Xóchitl Arbesú Lago.

Además, detalló, la gente veracruzana cuida al turismo, pues los visitantes son, en muchos casos, su fuente de ingresos.

Asimismo, se han logrado más de 400 sellos de calidad, especialmente en Punto Limpio para micro, pequeños, medianos y grandes empresarios veracruzanos.

"Estamos muy contentos de decir que se ha avanzado mucho y que podemos recibir a toda la gente que nos quiera visitar, sin ningún problema".

VERACRUZ NO QUITARÁ DEDO DEL RENGLÓN DE TURISMO INTERNACIONAL

Aunque posicionar a Veracruz como destino turístico internacional sigue siendo la apuesta, el tema de la pandemia ha hecho que por ahora se requiera dedicar esfuerzos a fortalecer al turismo nacional.

Sin embargo, el apuntalar al estado y sus diversos atractivos naturales, culturales, gastronómicos, de desarrollo, para los turistas internacionales, sigue en la mira, enfatizó la secretaria Xóchitl Arbesú Lago.

"En principio reforzaremos al turismo nacional. En principio, como siempre, en Veracruz el 93 por ciento de nuestros turista son nacionales, entonces sigue siendo nuestro principal mercado, nuestra principal fortaleza, y ahora como la gente está buscando no viajar muchas horas en transporte público, pues nos beneficia y seguiremos dedicando presupuesto y esfuerzo para atraer turismo nacional, pero no quitamos el dedo del renglón con el tema internacional".

Pero, insistió, las condiciones ahora son la apuesta no a la cantidad de turistas, sino al turismo per cápita.

Aunque Veracruz ha logrado grandes avances con el turismo asiático, por ahora ese flujo turístico se detuvo desde el brote de la pandemia.

ESCENARIO MODERADO EN TURISMO, PARA 2021

-¿Cómo vislumbra el escenario del turismo para Veracruz en 2021?-

"Creo que tendremos una recuperación interesante en algunos segmentos turísticos, especialmente en el turismo deportivo, cultural, de naturaleza que, como comentaba, busca si no más gente, sí una derrama económica más profunda".

Ejemplificó que tras reunión con el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Marqués y seis secretarios de distintos estados, se acordó llevar a cabo la "Carrera del Pescado de Moctezuma", que es un evento que involucra a entre mil quinientos y dos mil atletas y una derrama económica para esos estados que, por supuesto, incluyen Veracruz.

Se vislumbra también en este turismo deportivo, "un turismo muy cuidado, muy separado, que de alguna manera no implica aglomeraciones como en otras épocas".

Xóchitl Arbesú lago, secretaria de Turismo y Cultura del estado, consideró que se prevé un escenario "moderado" en materia turística para Veracruz, sobre todo en inicios del año 2021.

El sector turístico, destacó, hay segmentos que se recuperarán de manera rápida tras la pandemia; mientras que otros requerirán más impulso y apoyo para fortalecerse. Sin embargo, recordó que al ser la tercera fuerza económica en el país y el estado, sumado a la fortaleza y trabajo de la población, sin duda alguna el sector turístico se recuperará tras las afectaciones por la pandemia de COVID-19, y enfatizó que se brindará apoyo para dicha recuperación.

"Estamos listos para recibir a quienes nos quieran visitar y disfrutar de nuestra tierra veracruzana; estamos listos en sanidad y seguridad para que pueda venir el turismo con tranquilidad", reiteró a titular de Turismo y Cultura del estado de Veracruz.