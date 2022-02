PAN, sin autoridad moral para acusar de intromisión al Gobierno de Veracruz: Cisneros

Cuestionado sobre las manifestaciones que realizaron militantes del blanquiazul en las oficinas del Comité Directivo Estatal, colocando una manta para que el Gobierno "saque las manos" de las elecciones internas, el titular de la SEGOB dijo que esto es falso.

"Desde el gobierno del Estado no participamos ni en actividades que tengan que ver con el partido que nosotros emanamos; mucho menos vamos a estar participando en actividades que no corresponden al Gobierno del Estado y que están en otros partidos", opinó Cisneros Burgos.

Reiteró que el Gobierno no tiene injerencia en MORENA, por ello es lamentable que los panistas busquen desacreditar la labor de los magistrados.

"Quiénes los desacreditan; no los pueden desacreditar, no los pueden desacreditar quienes no tienen ninguna credibilidad. Cómo lo van a desacreditar; para desacreditar a alguien tienen que tener moralmente credibilidad y los que yo veo que señalan ustedes revísenlos quiénes son", añadió.